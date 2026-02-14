Mònica Clemente bat el rècord català de perxa amb 4,46 metres a València

La perxista manresana Mònica Clemente (València) ha establert aquest dissabte un nou rècord de Catalunya absolut en superar els 4,46 metres en el Campionat d'Espanya de clubs short track disputat a València. El registre millora en un centímetre l'anterior plusmarca catalana -també establert per ella- i li permet assolir la mínima de la RFEA per al Campionat d'Europa a l'aire lliure 2026.
Nou sostre català
Clemente ha signat el millor concurs de la seva trajectòria recent en un escenari d'exigència, en el marc del Campionat Estatal de clubs en pista coberta. Amb el salt de 4,46 metres ha superat els 4,45 metres que ella mateixa havia aconseguit el 22 de juliol de 2018 a Getafe, establint així un nou rècord de Catalunya absolut en salt amb perxa.
El concurs a València ha estat marcat per la determinació i la capacitat de superació de l'atleta manresana, que ha culminat la jornada amb un registre de gran valor esportiu.
Objectiu europeu
La marca aconseguida li permet obtenir la mínima exigida per la Reial Federació Espanyola d'Atletisme per participar al Campionat d'Europa a l'aire lliure de 2026, previst a Birmingham.
A més, amb els 4,46 metres Clemente es posiciona en el lloc 21 del rànquing mundial de la temporada 2026, tenint en compte el límit de dues atletes per país, un indicador que confirma el seu retorn a l'elit internacional de la disciplina.