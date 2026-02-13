El Baxi Manresa U22 cau amb contundència davant el Fundación CB Canarias (68-97)

El Baxi Manresa de la Lliga U22 ha encaixat una derrota clara davant el Fundación CB Canarias per 68 a 97, en un partit corresponent al grup A de la competició sub22. Amb aquest resultat, el conjunt manresà acumula quatre derrotes en cinc jornades i es manté penúltim a la classificació.
Domini visitant des del primer quart
L'equip canari ha estat superior des de l'inici i s'ha imposat en tots els parcials del partit. En el primer quart, els visitants ja han obert escletxa amb un 18-25 que marcava la dinàmica del duel. El segon període ha seguit el mateix guió, amb el Fundación CB Canarias ampliant diferències fins al 31-42 abans d'arribar al descans.
Lluny de produir-se una reacció local, la represa ha confirmat el domini dels insulars. Al final del tercer quart, el marcador reflectia un clar 51-73 que deixava el partit sentenciat.
Sense marge de reacció
En l'últim quart, els visitants no han aixecat el peu de l'accelerador i han continuat ampliant l'avantatge fins a situar-lo prop dels trenta punts. El 68-97 final evidencia la superioritat d'un Fundación CB Canarias que no ha donat opcions als manresans en cap moment.
Per part del Baxi Manresa, Max Gaspà ha estat el jugador més destacat amb 16 punts, 5 rebots i 3 assistències, en un partit complicat per al conjunt del Bages, que haurà de reaccionar en les properes jornades si vol situar-se en posició de play off.