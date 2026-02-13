El Baxi Manresa visita el Palau abans de l'aturada

El Baxi Manresa jugarà contra el Barça (diumenge, 17.00h. DAZN) l'últim partit abans d'una llarga aturada. Un cop jugada la vintena jornada de la Lliga Endesa la competició s'aturarà dos caps de setmana. El primer, per la disputa de la Copa a València. I el següent amb motiu de les finestres FIBA. Aquest lapse temporal hauria de servir a Diego Ocampo per poder recuperar els jugadors lesionats i poder entrenar amb tota la plantilla. El tècnic ha lamentat en diverses ocasions els pocs entrenaments que ha pogut fer durant la temporada. Els partits internacionals seran aquest cop un obstacle que impediran realitzar completament aquest objectiu ja que diversos jugadors marxaran amb les seves seleccions.
Retin Obasohan està totalment descartat per aquest cap de setmana. El belga pateix un esquinç al canell i en té per unes setmanes. Pauly Palulicup ha millorat del dolor que li va impedir jugar a Hamburg dimecres i segurament estarà disponible. I Hugo Benítez ha pogut fer una part de l'entrenament amb els seus companys. La seva presència al Palau Blaugrana és en aquests moments dubtosa. El què és segur és que Benítez no marxarà amb la selecció francesa a les finestres FIBA. Des del Baxi Manresa volen que el base faci net de la seva lesió i les dues setmanes sense competició seran molt útils. Gerard Fernández i Max Gaspà jugaran amb l'equip U22.
Diego Ocampo té en ment només la cita d'aquest diumenge. Després ja pensarà en el treball que el seu equip farà les dues properes setmanes. El que sí que té clar el gallec és que el treball es basarà en tres conceptes: millorar, recuperar i descansar.
Al Nou Congost estan pendents de les convocatòries de les diverses seleccions nacionals que podrien afectar cinc o sis jugadors del Baxi Manresa. Ocampo remet a les llistes que facilitaran les federacions properament. L'únic jugador confirmat en aquests moments és Eli Brooks que s'estrenarà amb Irlanda. Ocampo explica que properament es farà el canvi d'estatus i el combo passarà a ser comunitari. Deixar d'ocupar plaça d'estranger és una bona notícia tant per al jugador, que augmenta la seva cotització, com per al club, que podria anar al mercat si ho cregués convenient.
L'efecte Xavi Pascual sembla haver-se diluït les darreres setmanes. Quan el gavanenc va substituir Joan Peñarroya van encadenar deu victòries consecutives a l'ACB. Inclosa la victòria a la pista del Real Madrid. Però després van encaixar dues derrotes seguides contra la Laguna Tenerife i UCAM Múrcia. La setmana passada, els blaugrana van patir per derrotar el Bàsquet Girona. El darrer partit del Barça tampoc va deixar bon regust de boca al Palau Blaugrana. Els de Pascual van caure contra el París Basketball per 74-85.
Les lesions continuen presents a la plantilla del Barça. Apart de la baixa de llarga durada de Juan Núñez, també tenen problemes físics Kevin Punter, Tomas Satoransky i Jan Vessely. Pascual es va mostrar abatut després del partit d'Eurolliga i expressava que "no hi ha res a fer. No podem treballar ni créixer. Tenim el què tenim. L'únic que podem fer amb els jugadors que tenim és intentar jugar bé".
Ocampo defineix el Barça com un equip ordenat i intens. "Defensivament son un equip molt sòlid. Tenen diferents plans en defensa i s'adapten als jugadors. Això li permet competir", analitza el tècnic del Baxi Manresa.
Luis Miguel Castillo, Joaquín García González i Guillermo Ríos arbitraran el partit.