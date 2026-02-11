El Baxi Manresa guanya a Hamburg però acaba cinquè (94-116)

Fi de la fase regular de l'Eurocup amb victòria i bones sensacions del Baxi Manresa. En un partit molt coral, els bagencs s'han imposat a l'Hamburg Towers 94-116 en un partit jugat a bon nivell durant els quaranta minuts però amb una clara línia ascendent. El partit s'ha trencat al tercer període. El quart ha estat el de la sentència. Cinc jugadors ha anotat tretze o més punts. Feta la seva feina, al Baxi Manresa li quedava esperar el resultat del Reyer Venècia - Hapoel Jerusalem on calia ja victòria dels israelians perquè els manresans quedessin en quart lloc del seu grup. Però qui ha guanyat ha estat l'equip italià. D'aquesta forma, el Baxi Manresa queda en cinquè lloc i jugarà el play-in contra el Turk Telekom en pista turca el 10 o 11 de març.
Eli Brooks, Ferran Bassas, Álex Reyes, Louis Olinde i Kaodirichi Akobundu-Ehoiogu han estat els cinc jugadors titulars del Baxi Manresa. Osaro Rich, Ross Williams, Kenneth Ogbe, Niklas Wimberg i Benedickt Tuduric, els de l'Hamburg Towers. Els cinc primers punts anotats per l'equip alemany han estat ràpidament contestats pel Baxi Manresa. Agustín Ubal, sortint des de la banqueta, ha continuat amb el bon moment que ja va mostrar al Barris Nord (6-9, minut 4). A l'uruguaià l'han acompanyat dos altres jugador que també van lluir a Lleida. Pierre Oriola i Marcis Steinbergs han sumat un 2+1 el primer i un triple el segon per marcar distàncies. Set punts a favor dels bagencs que els locals també han sabut eixugar gràcies a la poca intensitat dels de Diego Ocampo en defensa. El partit ha començat a fer la goma amb el Baxi Manresa gaudint d'unes rendes que oscil·laven entre els dos i els quatre punts. Fins que l'Hamburg Towers ha empatat a 28 a manca d'un minut per acabar el primer quart. Semblava que un triple de Ferran Bassas decidiria els primers deu minuts. Però Devon Daniels ha reaccionat amb cinc punts seguits (33-31).
La iniciativa seguia sent dels alemanys. El Baxi Manresa seguia ben viu amb Oline i Oriola fent de contrapès al quadre local. Dani Pérez s'ha retrobat amb l'anotació després d'un difícil retorn a les pistes. L'aportació del base de l'Hospitalet de Llobregat ha servit perquè els manresans recuperessin la davantera. Per marges reduïts. L'anotació era molt elevada. A manca de més de tres minuts i mig per arribar al descans els dos equips ja duien 50 punts. En aquest moment, la producció ofensiva ha disminuït tot i que seguia sent altíssima. El Baxi Manresa ha estat millor i això li ha servit per arribar al descans per davant. A més, igualant la seva màxima renda (54-61, descans).
Brooks ha tornat endollat dels vestidors. Reyes també ha sumat per avançar el Baxi Manresa per més de deu punts (57-69, minut 23). Els bagencs vivien uns dels millors moments del vespre amb diversos jugadors aportant. Una altra bona nova era que l'Hamburg Towers s'anava carregant de personals. Aquesta renda de dotze punts s'ha mantingut força estona. Part del mèrit ha estat de Pérez. El base ha estat extremadament encertat des dels 6,75. Quan no arribaven els triples, els homes alts també sabien buscar-se la vida sota l'anella. Els bagencs afrontaven el darrer quart amb setze punts al seu favor. I amb el jugador local Daniels ja eliminat (77-93).
El llançament triple ha seguit del cantó bagenc mentre Thorpe intentava sortir al rescat del seu equip. El Baxi Manresa tenia el partit encarrilat i el què no podia permetre era que l'Hamburg Towers tornés a entrar-hi. Ocampo no volia deixar res a l'atzar i demanava una revisió de jugada que ha acabat amb una doble falta de Thorpe i l'eliminació d'aquest jugador. La segona de les faltes ha estat considerada com a antiesportiva. Brooks ha aparegut per posar el +20 al marcador (84-104, minut 35). Un parcial de 6-0 no ha intimidat l'equip d'Ocampo. El darrer intent local no ha anat a més i el Baxi Manresa ha sumat l'onzena victòria a l'Eurocup (94-116). Insuficient per ser quarts del grup A.
Incidències: Milivoje Jovcic, Amit Balak i Dragan Porobi han estat els àrbitres del partit. Han eliminat Devon Daniels i Leonard Thorpe. Retin Obasohan no ha viatjat amb l'equip i Pauly Paulicup no ha jugat per problemes a l'esquena.