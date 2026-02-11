Diego Ocampo: «Hem guanyat el partit movent la pilota i defensant bé»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha posat en valor la victòria destacant la progressió de l'Hamburg Towers el darrer mes de competició. "Ha estat un dur rival per a nosaltres", ha valorat l'entrenador gallec.\r\n\r\nL'equip manresà ha madurat el partit "pas a pas. Hem millorat durant el partit i cada cop hem defensat millor". Posteriorment, ha afegit que "per a nosaltres ha estat molt difícil perquè han jugat molt bé en l'u contra u". El tercer quart ha estat el definitiu ja que és quan el Baxi Manresa ha trencat el partit. La circulació de pilota i el joc en equip en han estat claus per al triomf final dels bagencs.\r\n