El Covisa Manresa supera el Molins 99 CFS i avança ronda a la Copa Catalunya

El Covisa Manresa ha segellat el pas a la següent eliminatòria de la Copa Catalunya després de superar el Molins 99 CFS per 2 a 3 en un partit exigent, disputat aquest dimarts, i condicionat per les nombroses baixes amb què es presentava el conjunt bagenc. Tot i les dificultats, l'equip ha mostrat solidesa i caràcter, amb una actuació destacada dels juvenils convocats.
Un Covisa Manresa ple de baixes però competitiu
El tècnic Jairo ha hagut d'afrontar el compromís amb una plantilla molt curta a causa de les lesions de Santa, Asis, Aaron, Jordi Sánchez, Ambros i Muji. Aquesta situació va obligar a completar la convocatòria amb cinc jugadors juvenils, que no només han complert, sinó que han tingut un paper clau en el desenvolupament del partit.
Malgrat aquest escenari advers, el Covisa Manresa ha sabut competir des del primer minut en una pista complicada i davant un rival que ha plantat cara fins al final.
Gol inicial de Morros i resposta local
El marcador l'ha obert el juvenil Morros, que ha avançat els manresans amb un gol que premiava una bona sortida del Covisa Manresa. El jugador cerverí ha signat una actuació molt destacada, igual que la resta de juvenils, que han demostrat personalitat i criteri en tot moment.
Amb l'1-0 s'ha arribat al descans, però a la represa el Molins 99 CFS ha igualat el partit només començar el segon temps, aprofitant una acció ràpida.
Lozano i Blasco marquen les diferències
Lluny d'acusar el cop, el Covisa Manresa ha tornat a avançar-se gràcies a una acció resolta pel salouenc David Lozano, que ha fet l'1-2 i ha tornat a donar tranquil·litat als bagencs.
En el tram final, els locals han apostat pel sistema de porter-jugador per buscar l'empat. Aquesta decisió, però, ha acabat sent clau a favor dels manresans. Una pilota interceptada per la defensa ha permès al porter Blasco marcar el tercer gol amb un llançament precís de més de quaranta metres, aprofitant la porteria buida.
Tot i així, el Molins encara ha escurçat diferències amb el porter en joc, situant el 2-3 i afegint tensió als últims minuts.
Resistència final i bitllet per a la següent ronda
En els instants finals, el Covisa Manresa ha sabut defensar-se amb ordre i sacrifici per conservar l'avantatge i certificar la classificació. L'equip ha mostrat maduresa per gestionar el marcador i neutralitzar els darrers intents locals.
Amb aquesta victòria, el Covisa Manresa accedeix a la següent eliminatòria de la Copa Catalunya, on s'enfrontarà a l'Esparreguera, que ha superat el Pineda en la seva eliminatòria.