El CE Manresa venç el Vilanova Geltrú (1-0) i ja és colíder

El CE Manresa ha guanyat el Vilanova Geltrú 1-0 i ja és colíder del grup 5 de Tercera RFEF empatat a punts amb Cornellà i Badalona després que hagin perdut els seus respectius partits. La victòria manresana, però, no ha estat gens fàcil. L'equip ha acabat amb nou jugadors sobre el camp després de l'expulsió per doble groga d'Èric Montes al minut 61, i per vermella directa de Juan Barragán al 89.
El CE Manresa ha començat el partit molt fort. Al minut 7 ha tingut la primera clara ocasió amb una rematada potent d'Ayoub que ha aturat el porter visitant. El mateix Ayoub, al minut 26, ha tornat a tenir una ocasió claríssima en una rematada de cap. Tanta pressió en atac ha tingut el premi al minut 34. Moha ha encarat en solitari el porter i el defensa l'ha acabat atropellant per darrere. L'àrbitre ha xiulat el clar penal i Mathieu ha estat l'encarregat d'estrenar el marcador.
A la segona part la torna s'ha girat i la pilota ha anat a peus dels vilanovins, tot i que el CE Manresa s'ha mostrat ordenat en defensa en tot moment. El domini visitant s'ha incrementat a partir del minut 61, amb l'expulsió de Montes, però no s'ha traduït en grans ocasions dels del Garraf.
L'àrbitre ha afegit 5 minuts i un fantasma ha tornat a sobrevolar el Congost. Al 94, vermella directa a Barragán per una forta entrada. El CE Manresa es quedava amb nou jugadors sobre el camp. Un minut més tard, a tocar del temps afegir, sant Pulido ha evitat una nova debacle en temps afegit salvant l'equip amb una doble aturada a xuts visitants. En aquesta ocasió, ha sortit cara.