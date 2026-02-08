Golejades de Pirinaica i Gimnàstic en una jornada desigual a Primera Catalana

Jornada amb balanç globalment positiu per als equips bagencs de Primera Catalana, marcada per les golejades de la Pirinaica i el Gimnàstic Manresa, que han resolt amb solvència els seus compromisos. El Cardona ha sumat un punt en un duel intens i ple de girs, mentre que el Joanenc no ha pogut evitar la derrota a casa davant el líder, tot i plantar cara fins al final. Els resultats consoliden la lluita de la Pirinaica per acostar-se a la zona alta i permeten al Gimnàstic mantenir-se en la franja tranquil·la de la classificació.
La Pirinaica colpeja amb autoritat davant un Ripollet en ratxa
La Pirinaica ha signat una victòria contundent per 3-0 davant un Ripollet que arribava amb cinc triomfs consecutius i aspiracions fermes a continuar escalant posicions. El conjunt de la Mion ha enviat un missatge clar a la competició amb una actuació sòlida que reforça les seves opcions d'acostar-se a la part alta de la taula i entrar en la pugna per una plaça d'ascens a la Lliga Elit.
El partit s'ha mantingut equilibrat durant tota la primera meitat, amb un marcador immòbil i sense grans concessions defensives per part de cap dels dos equips. La dinàmica, però, ha canviat tot just reprendre's el joc. Al minut 49, Max Morell ha trencat l'equilibri inaugurant el marcador i obrint el camí per als locals.
Amb el pas dels minuts, la Pirinaica ha guanyat confiança i ha aprofitat els espais. Miquel Nocete ha ampliat l'avantatge al minut 75, i només dos minuts després Arnau Puentes ha sentenciat el duel amb el tercer gol.
El Gimnàstic Manresa retroba el triomf amb una golejada clara
El Gimnàstic Manresa ha trencat una ratxa negativa de sis jornades sense guanyar amb una victòria contundent per 4-1 davant el cuer UD Parc. El conjunt manresà ha sortit decidit a revertir la dinàmica i ha encarrilat el partit en poc més de vint minuts.
Marc Grifell ha obert el marcador al minut 20 i, tres minuts més tard, Pol Fornell ha ampliat diferències, donant tranquil·litat als locals. Tot i això, Arnau Sabaté ha retallat distàncies al minut 36 i ha posat una mica d'incertesa al tram final del primer temps. La resposta, però, ha estat immediata: Fornell ha signat el seu segon gol al minut 41 per establir el 3-1 abans del descans.
A la represa, el Gimnàstic ha mantingut el control i ha gestionat el resultat amb solvència. Hugo Rodríguez ha completat la golejada al minut 69, certificant tres punts que permeten a l'equip mantenir-se a la zona mitjana de la classificació i recuperar confiança de cara als pròxims compromisos.
El Joanenc planta cara però cedeix davant el líder
El Joanenc no ha pogut sumar en la seva cita davant el Singuerlín, líder intractable del grup, tot i oferir una actuació competitiva i resistent. El partit s'ha resolt per la mínima (0-1), en un enfrontament en què els locals han sabut contenir el potencial rival durant bona part del duel.
L'equilibri s'ha mantingut fins al minut 66, quan David Pérez ha marcat l'únic gol del partit per als visitants. La derrota manté l'equip en places de descens, ara a sis punts de la salvació, però la imatge mostrada davant el capdavanter deixa sensacions positives en termes.
Empat vibrant del Cardona en un duel ple d'alternatives
El Cardona ha signat un empat intens davant el Balaguer en un partit amb constants canvis de guió i emoció fins al tram final. Els visitants han colpejat primer amb un gol de Miquel Del Águila al minut 21, però la reacció local ha estat immediata.
En només dos minuts, Xavier Ratera i Aitor Segura han capgirat el marcador amb dianes als minuts 27 i 29, situant el Cardona per davant abans del descans. La segona part ha mantingut el ritme alt i la incertesa: Jordi Fabregat ha tornat a igualar el duel al minut 60.
Rafel Pérez ha avançat novament el Cardona a la recta final. Tot i això, a només un minut del temps reglamentari, Guerau Coll ha establert el definitiu empat per al Balaguer, deixant els locals sense el premi complet en un duel molt disputat.