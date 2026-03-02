El Covisa Manresa visitarà dimarts l'Esparreguera a la fase 5 de la Copa Catalunya

El Covisa Manresa jugarà aquest dimarts 3 de març, a les 9 del vespre, al Pavelló El Castell d'Esparreguera, el partit corresponent a la fase 5 de la Copa Catalunya de futbol sala. Serà la segona eliminatòria per als manresans, que s'enfrontaran a un rival de Tercera Divisió Nacional que està signant una bona temporada.
Un rival en bona dinàmica
El duel mesurarà el conjunt bagenc amb el CFS Esparreguera, que competeix a la Tercera Divisió Nacional i ocupa actualment la quarta posició a la lliga amb 36 punts, empatat amb el tercer classificat, el Castelldefels. Els del Baix Llobregat arriben a aquesta fase després de superar tres eliminatòries.
En la seva trajectòria a la competició, l'Esparreguera va entrar a la fase 2 amb una victòria a la pista del Montpedrós per 1-4. Posteriorment, es va imposar a Collbató per 1-3 i, ja com a local, va superar el Pineda de Mar per 6-2.
Baixes i possibles debuts
Pel que fa al Covisa Manresa, aquesta és la seva segona eliminatòria en el torneig. No podran competir Bermusell ni Piquer, ja que han disputat la competició amb els seus anteriors equips, Castelldefels i Monistrol, respectivament.
La resta d'efectius estan disponibles, amb l'excepció d'Asis, que és baixa per lesió. Aaron començarà a disposar de minuts i Santa, ja recuperat, també estarà a disposició del tècnic. A més, Pirri podria debutar amb l'equip.
La normativa de la competició obliga a convocar únicament dotze jugadors, fet que comportarà que algun futbolista quedi fora de la llista per al desplaçament a Esparreguera.