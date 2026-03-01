El Baxi Manresa trenca la mala ratxa a la Lliga U22 amb una victòria clara contra el Burgos (90-71)

El Baxi Manresa ha tornat al camí de la victòria cinc jornades després del darrer triomf a la Lliga U22. L'equip del Bages s'ha imposat aquest diumenge al Nou Congost al Burgos Grupo de Santiago per un clar 90-71, en un partit que ha quedat encarrilat abans del descans.
Amb aquest resultat, els manresans sumen la segona victòria en aquesta segona fase de la competició, gràcies sobretot a una primera meitat molt sòlida en atac i amb ritme alt de joc.
Una primera part decisiva
Els jugadors d'Ignacio Juan han sortit decidits des del salt inicial. L'encert ofensiu i la intensitat defensiva han permès als locals obrir una primera escletxa en el marcador. El primer quart s'ha tancat amb un 28-20 que ja marcava diferències.
En el segon període, el Baxi Manresa ha mantingut el ritme i ha sabut aprofitar les seves oportunitats per ampliar l'avantatge. El conjunt manresà ha arribat al descans amb un contundent 50-34 que deixava el partit molt ben encaminat.
Control fins al final
A la represa, el Burgos Grupo de Santiago ha equilibrat forces i ha intentat retallar distàncies, però els del Bages han sabut gestionar l'avantatge. Sense perdre el control del joc, els locals han mantingut les diferències i han entrat a l'últim quart amb un 70-52 al marcador.
En els darrers deu minuts, el guió no ha variat. El Baxi Manresa ha continuat dominant i ha acabat certificant la victòria amb el 90-71 final, en un partit que suposa una injecció de confiança després de diverses jornades sense guanyar.
Lucas Sánchez, el més valuós
En l'apartat individual, el jugador més destacat del conjunt manresà ha estat Lucas Sánchez, que ha signat 14 punts, 5 rebots i 5 assistències.