Adrià Caso es proclama doble campió de Catalunya sub18 en pista coberta

El migfondista santjoanenc Adrià Caso (Avinent Manresa) s'ha proclamat aquest diumenge doble campió de Catalunya en el Campionat de Catalunya short track sub18 disputat a la Pista Coberta de Catalunya Carmen Valero de Sabadell. El jove atleta s'ha imposat amb autoritat en els 800 metres llisos i, hores més tard, ha repetit triomf en els 1.500 metres.
Amb només setze anys i tres mesos, Caso continua ampliant el seu palmarès i consolidant-se com una de les grans promeses del mig fons català.
Domini als 800 metres
En la jornada del matí, el deixeble del tècnic manresà Joan Lleonart ha ofert una actuació molt solvent a la final dels 800 metres llisos. Adrià Caso s'ha imposat amb un temps de 1'56"36, molt a prop del seu millor registre personal, que és d'1'56"33.
El crono assolit reforça el valor de la seva marca, fins al punt que, en la història de l'entitat, mai un atleta tan jove havia aconseguit un registre tan destacat en aquesta prova. La victòria li ha permès penjar-se el primer or del dia amb autoritat.
Remuntada decisiva als 1.500 metres
Cinc hores més tard, a la jornada de tarda, el santjoanenc ha tornat a competir, aquesta vegada en la final dels 1.500 metres llisos. En una cursa exigent, ha resolt el duel en els darrers metres amb un impressionant canvi de ritme que li ha donat el segon títol del campionat.
El seu registre final ha estat de 4'08"77, culminant així una jornada rodona amb dues medalles d'or i demostrant la seva capacitat competitiva tant en proves de velocitat sostinguda com en curses tàcticament més complexes.
Proper repte estatal
Després d'aquest doble èxit al Campionat de Catalunya short track sub18, Adrià Caso afrontarà un nou repte el cap de setmana del 14 i 15 de març. El migfondista de l'Avinent Manresa participarà en els 800 metres llisos del Campionat d'Espanya sub18, que es disputarà a Antequera.
Amb els resultats obtinguts a Sabadell, el jove atleta arriba a la cita estatal en un excel·lent moment de forma i amb l'aval d'un doble títol català sota sostre.