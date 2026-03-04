Bacardit critica el sobrecost del polígon del Pont Nou: «Quan no es planifica, la factura acaba arribant»

El president del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Manresa, Ramon Bacardit, ha carregat contra la modificació del projecte d'urbanització del polígon del Pont Nou aprovada en el darrer ple, que comporta un increment net d'1,58 milions d'euros respecte al pressupost inicial. Segons Bacardit, el sobrecost evidencia mancances de planificació i pot comprometre encara més la viabilitat d'un sector que arrossega dificultats des de fa vint anys.
"Aquest 11% de sobrecost és el resultat d'haver licitat amb mancances i d'haver prioritzat la voluntat política per damunt del rigor tècnic. Quan no es planifica bé, la factura sempre acaba arribant", ha afirmat.
Un increment de l'11% sobre el pressupost adjudicat
La modificació aprovada implica augmentar partides per valor de 4,64 milions d'euros i reduir-ne d'altres per 3,06 milions, amb un increment net final d'1,58 milions. En termes relatius, suposa un 11% més respecte al pressupost adjudicat inicialment.
Segons Junts, aquest increment no és neutre, ja que repercuteix directament sobre el sector i, en conseqüència, sobre els propietaris dels terrenys. El grup recorda que el polígon va quedar paralitzat el 2007 arran de les al·legacions d'inviabilitat econòmica presentades pels propietaris, que fins i tot van guanyar un contenciós administratiu que va obligar a excloure dels costos l'execució de l'avinguda principal.
"Fa vint anys que aquest sector està encallat per un problema de costos. Si no es corregeix l'arrel del problema i es mantenen dissenys desproporcionats, el que tindrem seran solars cars i dificultats reals per atraure indústria", ha advertit Bacardit. "Desenvolupar ciutat no és fer-la més cara, és fer-la viable".
Crítiques a la gestió tècnica i política
L'informe tècnic municipal atribueix part dels increments a exigències d'empreses com Endesa i Adif, però també assenyala mancances del projecte inicial, com ara la previsió de murs, tancaments o el trasllat d'elements de la pista de beisbol. Per a Junts, això demostra que l'obra es va licitar amb un projecte incomplet o insuficientment definit.
Bacardit sosté que la modificació no s'ha aprofitat per replantejar el disseny amb criteris de racionalitat econòmica i critica el que considera una manera de fer basada en projectes sobredimensionats. En aquest sentit, afirma que el polígon del Pont Nou és "la icona d'una manera de fer que prioritza l'impacte estètic per damunt de l'equilibri cost-benefici".
Polèmica amb l'Incasòl
El president de Junts també ha qüestionat la versió oferta pel govern municipal sobre la resolució del conveni amb l'Incasòl. Segons ha exposat, no va ser l'Ajuntament qui hi va renunciar per motius jurídics, sinó que va ser l'Institut Català del Sòl qui en va sol·licitar la resolució l'any 2021, atenent el temps transcorregut i el canvi substancial de les circumstàncies econòmiques del projecte.
Per a Bacardit, presentar els fets d'una altra manera "distorsiona la realitat i desacredita mandats anteriors sense fonament".
"No més decisions imposades a qualsevol preu"
Tot i reconèixer que la nova avinguda i la millora de l'accés al sector oest i al Congost poden ser positives per a la ciutat, Junts insisteix que el problema de fons -la viabilitat econòmica del sector- continua sense resoldre's.
"Manresa necessita planificació rigorosa, projectes viables i respecte pels recursos públics i privats. No més decisions imposades a qualsevol preu", ha conclòs Bacardit.