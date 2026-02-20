El polígon del Pont Nou també genera tensió en el ple de Manresa

El ple de l'Ajuntament de Manresa d'aquest dijous ha evidenciat el xoc polític entre govern i oposició per la modificació contractual de les obres d'urbanització del polígon Plana del Pont Nou. El debat ha enfrontat el regidor d'Urbanisme, Carles Garcia, i el cap de l'oposició de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, sobre l'increment pressupostari i l'origen de les modificacions del projecte.
El govern defensa els canvis per imprevistos tècnics i millores del projecte
El regidor d'Urbanisme va justificar la modificació contractual per l'aparició de circumstàncies no previstes durant l'execució de les obres. Segons va explicar, el canvi respon a decisions de la companyia elèctrica Endesa, a qüestions relacionades amb finques colindants i a ajustos per millorar l'eficiència energètica i la gestió de l'aigua.
Garcia va defensar que aquestes situacions són habituals en obres d'aquesta complexitat i va utilitzar una metàfora per explicar-ho: el Pont Nou és com una carta nàutica, on es coneix el punt de sortida i d'arribada, però poden aparèixer elements inesperats durant el trajecte.
En la mateixa línia, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, va atribuir part dels retards a la complexitat de la infraestructura elèctrica existent a la zona i al ritme d'actuació de la companyia. Va defensar que la presència d'aquestes instal·lacions no depèn del consistori i va remarcar que Bacardit, pel seu perfil professional, coneix el funcionament de la companyia.
L'alcalde també va rebatre una de les afirmacions de l'oposició sobre el paper de l'Incasol, assegurant que no va abandonar el projecte, sinó que va ser l'Ajuntament qui va trencar l'acord en el seu moment.
Junts critica l'augment del cost i posa en dubte la viabilitat del polígon
Des de l'oposició, Bacardit va carregar contra la gestió del projecte i va assegurar que les noves actuacions suposen un increment del 32% en determinades partides i reduccions del 21% en altres. Segons va argumentar, això evidencia que el projecte inicial no estava correctament redactat.
El portaveu de Junts va defensar que una obra no s'hauria de licitar si el projecte no està prou definit i va posar com a exemple altres actuacions municipals, com la plaça de la Reforma. També va qüestionar la viabilitat econòmica global del polígon, recordant que el desenvolupament de la zona va estar aturat durant més de vint anys per aquest motiu.
En la seva intervenció, Bacardit també va rebutjar que alguns elements incorporats al modificat es puguin considerar imprevistos, com ara murs o tanques vinculades al camp de beisbol. A més, va advertir que desviacions pressupostàries d'aquesta magnitud no serien habituals fora de la ciutat.
Malgrat les crítiques, el cap de l'oposició va expressar el desig que el projecte acabi tenint èxit, tot i advertir que el cost elevat de les parcel·les reduirà l'atractiu per a empreses interessades a instal·lar-se al polígon.
La modificació preveu un increment econòmic del contracte
La modificació aprovada implica la introducció de noves partides i la reducció d'altres, amb un increment global d'1,58 milions d'euros respecte al contracte inicial. Segons els informes tècnics municipals, la modificació respon a necessitats detectades durant l'execució de l'obra i es considera no substancial dins del marc legal.
Els serveis jurídics municipals conclouen que el canvi no altera la naturalesa del contracte ni modifica substancialment les condicions inicials de la licitació, i que s'emmarca en els supòsits previstos a la legislació de contractes del sector públic.
Un projecte estratègic que continua generant debat polític
El desenvolupament del polígon Plana del Pont Nou és una de les actuacions urbanístiques més rellevants dels darrers anys a Manresa i un element clau per ampliar sòl industrial. Tot i això, el debat del ple evidencia que el projecte ha començat a generar discrepàncies polítiques sobre la seva gestió, el seu cost i el seu futur econòmic.
El govern defensa que les modificacions són necessàries per garantir la qualitat final de l'obra i adaptar-la a la realitat tècnica del terreny, mentre que l'oposició manté que els canvis posen en dubte la planificació inicial i el model de desenvolupament del polígon.