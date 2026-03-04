Territori actuarà a vies del Bages i el Moianès dins un pla de 13,3 milions en millora de ferms

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica executarà aquest any obres per valor de 13,3 milions d'euros en 130 quilòmetres de carreteres de les vegueries de Barcelona i la Catalunya Central. Entre les vies incloses hi ha diversos trams del Bages i el Moianès, com la C-55 entre Navàs i Cardona, la B-124 entre Monistrol de Calders i Calders, la B-422 a Cardona i la C-59z entre Castellterçol i Moià.
Actuacions al Bages i el Moianès
El pla inclou intervencions en carreteres de titularitat de la Generalitat amb l'objectiu de millorar l'estat dels ferms. A la comarca del Bages, s'actuarà a la C-55 en el tram entre Navàs i Cardona, així com a la B-422 al seu pas per Cardona.
Al Moianès, les obres afectaran la B-124 entre Monistrol de Calders i Calders i la C-59z entre Castellterçol i Moià. Tot i que el Departament ha detallat el volum global de la inversió per al conjunt de les vegueries de Barcelona i la Catalunya Central, no s'ha concretat el pressupost específic destinat a cadascun d'aquests trams.
Un programa de 250 milions fins al 2029
Aquestes actuacions s'emmarquen en el Programa de Ferms Sostenibles del Govern, que preveu una inversió global de 250 milions d'euros fins al 2029. Segons ha ressaltat la consellera Sílvia Paneque, "estem doblant la inversió destinada al manteniment i millora dels ferms de les carreteres de la Generalitat; de manera que estem revertint un dèficit que s'havia produït", amb unes actuacions que tenen “la seguretat i la descarbonització com a eixos principals”.
Paneque ha assenyalat que les obres permetran "garantir un estat òptim de la xarxa viària i contribuir a una millora de la seguretat viària", en coherència amb altres polítiques com el desplegament del Programa Vies 2+1 per reduir l'accidentalitat.
A més de millorar la seguretat i el confort en la conducció, els treballs incorporaran tècniques i materials més sostenibles que els tractaments convencionals. En aquest sentit, es preveu una reducció mínima del 25% de les emissions de diòxid de carboni, amb l'aplicació de materials reciclables i criteris de reducció del consum energètic, economia circular, cicle de vida i compensació d'emissions.