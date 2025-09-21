El Bages, un dels punts més afectats per les fortes pluges: evacuacions a Montserrat i carreteres tallades

Les fortes tempestes que han descarregat aquest diumenge sobre bona part de Catalunya han tingut un impacte especialment important al Bages, on el telèfon d'emergències 112 ha rebut més del 30% de les trucades registrades fins a les 6 de la tarda. Montserrat, epicentre de les afectacions, ha acumulat 124,5 litres per metre quadrat al punt de mesura de Sant Dimes, una xifra que ha superat els llindars de risc i ha provocat inundacions, despreniments i diversos rescats d'excursionistes.
Evacuacions a Montserrat i excursionistes atrapats
Entre les incidències més destacades, 27 persones han estat evacuades de l'estació superior del funicular de Sant Joan de Montserrat, després que obstacles a la via impedissin el pas del servei. Les han baixat amb vehicles lleugers amb el suport de Bombers, Ferrocarrils de la Generalitat i Creu Roja, totes elles en bon estat.
Encara quedaven 9 persones bloquejades a la Santa Cova, a l'ermita de la Verge Maria. Els Bombers han traslladat una màquina llevaneus per obrir el camí, però s'esperarà a una millora del temps per poder-los evacuar amb seguretat. Si les condicions no milloren, podrien passar la nit al monestir. Altres 14 excursionistes atrapats al camí de Sant Benet ja han estat evacuats, i dues persones més al Bruc han estat acompanyades fins al refugi més proper.
Despreniments i afectacions viàries al Bages
Les pluges també han causat despreniments que han obligat a tallar carreteres clau del Bages. Les vies BP-1121 i BP-1103 a Marganell han estat inicialment tallades; la BP-1103 ja s'ha reobert, mentre que la BP-1121 funciona amb pas alternatiu. La B-122 a Terrassa també ha estat afectada. El Servei Català de Trànsit demana prudència a l'AP-7, especialment entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, i alerta de bassals d'aigua a la C-58 a Terrassa, on s'ha tallat un carril en sentit nord.
Emergències i previsió
Fins a les 6 de la tarda, el 112 ha rebut 222 trucades, generant 102 expedients relacionats amb el temporal. La major part de les trucades provenen del Bages (30,57%), seguit de la Selva (24,35%) i el Vallès Occidental (17,62%). Els Bombers han realitzat un centenar de serveis, principalment per inundacions, caigudes d'arbres i rescats d'excursionistes.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha advertit d'augments sobtats del nivell de rius i rieres a diverses comarques, inclòs el Bages. També s'han registrat afectacions en altres punts del país, com retards i cancel·lacions de vols a l'aeroport del Prat. Protecció Civil recomana extremar les precaucions en zones inundables i evitar desplaçaments innecessaris mentre persisteixi l'episodi de fortes precipitacions.