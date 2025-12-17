Una baralla al Guardiolenca - Balsareny de Tercera acaba als jutjats per diverses agressions

Els jutjats de Manresa estan acollint aquesta setmana un mínim de tres judicis ràpids per diverses agressions que es van produir en una baralla tumultuària entre el públic del partit Guardiola - Balsareny disputat a Sant Salvador de Guardiola aquest cap de setmana corresponent a la Tercera Regional i que l'àrbitre va haver de suspendre al minut 89 amb empat a zero. En un dels casos, l'acusat és un vigilant municipal de Balsareny que en el moment dels fets assistia al partit com a aficionat.
Segons han reconegut les parts, avançada la segona part, al minut 65, un jugador del Balsareny va ser expulsat per doble targeta groga i, en comptes d'anar als vestidors, es va quedar a la vora del camp al costat de la seva banqueta. En una jugada posterior en què la pilota va anar a la seva vora, es va enfrontar amb el jugador local que anava a buscar la bola i la situació es va embolicar sobre el terreny de joc entre diversos jugadors i el públic.
L'escalfament es va traslladar a la grada quan un aficionat local va recriminar-li a un de visitant la seva reiteració en les queixes i els insults cap al terreny de joc. El seguidor del Balsareny, vigilant municipal del poble, va començar a pujar per la graderia per enfrontar-se amb el primer, però pel camí se li van creuar dos aficionats locals més per intentar calmar-lo. El primer va poder esquivar el cop de puny, però el segon en va rebre dos a la cara.
A partir d'aquí la baralla es va generalitzar entre els aficionats que es trobaven a la vora. Alguns dels aficionats agredits van presentar denúncia.
Judici ràpid contra l'aficionat del Balsareny
En un dels judicis ràpids que s'ha celebrat quest dimecres, contra l'aficionat vigilant de Balsareny, l'acusat ha admès davant el jutge que en un moment del partit es va sentir amenaçat i que no recorda si va clavar cops de puny, però sí que havia intentat defensar-se. La víctima, per la seva part, ha explicat que va rebre els cops de puny, però que amb la munió de gent que hi havia, no podia identificar qui se'ls havia clavat. Han estat els testimonis que ho veien des de fora els que han identificat l'acusat com a autor de l'agressió. En l'acusació s'ha adjuntat l'acta arbitral.
La Fiscalia ha demanat una sanció contra l'acusat i una indemnització de 160 euros a favor de la víctima per l'agressió