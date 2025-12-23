El 96% de les violacions a Manresa el 2025 les comet el cercle proper de la víctima

Les dades creuades de l'informe trimestral de criminalitat que publica el Ministeri de l'Interior amb dades dels Mossos d'Esquadra assenyalen que, entre gener i setembre de 2025, a Manresa hi han hagut 44 delictes contra la llibertat sexual, dels quals 24 han estat agressions sexuals amb penetració, o el que comunment es coneix com a violació. Aquestes dades, publicades a NacióManresa fa un més, assenyalen un augment significatiu d'aquest tipus d'agressions respecte d'un any enrere, però cal circumscriure-les en el seu àmbit per combatre certs discursos interessats, sobretot de l'extrema dreta, que volen traslladar a la ciutadania -sobretot a les dones- la perillositat dels carrers de Manresa. El darrer cas va ser quan la regidora de Vox al ple de l'Ajuntament de Manresa assenyalava directament "al creixement de la immigració" com a origen d'aquest increment.
Entre gener i setembre de 2025, Manresa ha registrat 44 delictes contra la llibertat sexual, dels quals 24 van ser agressions sexuals amb penetració. Segons les dades dels Mossos d'Esquadra, en tots els casos excepte en un, l'agressor formava part del cercle proper de la víctima, la qual cosa contrasta amb interpretacions interessades que atribueixen aquests delictes a factors externs com la immigració. Això vol dir que un 95,8% de les violacions es van produir en el cercle proper de la víctima.
Gairebé totes les agressions, del cercle proper
La realitat, però, es tossuda. Segons dades dels Mossos d'Esquadra d'aquests tres primers tres trimestres de l'any, facilitades a NacióManresa, de les 24 violacions investigades, només en un cas l'agressor i la víctima no es coneixien prèviament i el delicte va tenir lloc fora d'un habitatge, concretament en un vehicle a la sortida d'una discoteca del polígon dels Trullols, el passat mes de gener. L'agressor va ser detingut, i el jutge va ordenar el seu ingrés a presó. En la resta, en les altres 23 (un 95,8%), l'agressor era del cercle proper a la víctima, dins de l'àmbit de la llar i familiar, o era una persona coneguda amb qui la víctima tenia confiança.
Altres delictes contra la llibertat sexual
Els altres vint delictes contra la llibertat sexual que han tingut lloc a la ciutat aquest 2025 són els que anteriorment estaven tipificats com a abús sexual abans de l'última reforma i que contemplen des de tocaments i a altres agressions sexuals sense arribar a la penetració o, fins i tot, delictes d'exhibicionisme.
Aquest conjunt de dades evidencia que la majoria de violacions i agressions sexuals a Manresa no són actes aleatoris al carrer, sinó situacions que es desenvolupen en contextos pròxims a les víctimes, posant de relleu la importància de comprendre l'àmbit real dels delictes per evitar interpretacions distorsionades.