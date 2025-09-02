Manresa redueix els robatoris amb força i violents, però els furts fan créixer la criminalitat

Manresa ha viscut una baixada dels principals tipus delictius durant el primer semestre de 2025 respecte de 2024, segons les estadístiques de criminalitat que publica trimestralment el Ministeri de l'Interior espanyol amb dades de tots els cossos policials i de seguretat.
Així, els robatoris amb violència i intimidació han baixat un 53,2% entre aquests dos períodes, els robatoris amb força a habitatges i establiments ho ha fet en un 25,4% i el tràfic de drogues, en un 33,3%. Només el creixement dels furts, en un 28,7%, ha impedit que el balanç total s'estabilitzi.
La criminalitat convencional ha pujat un 8,9% aquest primer semestre de 2025 respecte del mateix període de 2024. Aquest creixement delinqüencial està motivat únicament per l'augment dels furts. Sense aquest capítol, la situació estaria totalment estabilitzada (hauria tingut un lleuger creixement de l'1%).
Per tipus delictiu, els delictes greus i menys greus de lesions o baralles tumultuàries han baixat un 3,1%. El total de delictes contra la llibertat sexual pugen un 4,8%, mentre que les violacions passen de 7 a 9 (+28,6%). Els robatoris amb violència i intimidació i els robatoris amb força, els dos tipus que causen més alarma social, baixen respectivament un 53,2% i un 25,4%. Els furts pugen significativament un 28,7% i els robatoris de vehicles també en un 104,8%. Finalment, entre els principals tipus delictius, la criminalitat per tràfic de drogues baixa un 33,3%.