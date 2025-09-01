Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar la seva dona per la finestra a Manresa

El jutjat de guàrdia de Manresa ha decretat aquest dilluns presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'home de 35 anys detingut dissabte per haver apunyalat la seva parella i llançar-la per la finestra d'un primer pis a la plaça Sant Ignasi de la capital del Bages. La decisió s'ha pres després de la compareixença del detingut i del testimoni de la víctima. La causa s'ha obert per homicidi en grau de temptativa i trencament d'una mesura cautelar d'allunyament. El cas passarà ara al jutjat de violència sobre la dona de Manresa, que continuarà amb les diligències. La notícia la va avançar en primícia NacióManresa.
Els fets van tenir lloc dissabte poc abans de les sis del matí. L'agressor hauria atacat la seva dona amb un ganivet i, posteriorment, l'hauria llançada per una finestra, provocant-li una caiguda d'uns quatre metres d'alçada. Diversos testimonis van alertar els serveis d'emergències, i la víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb ferides greus, tot i que la seva vida no perilla.
Després de l'agressió, l'home va fugir de l'habitatge, però va ser localitzat pels Mossos d'Esquadra poc després, passat 1/4 de 8 del matí, en una benzinera de la ciutat. L'arrestat acumula més de vint antecedents policials i tenia vigent una ordre d'allunyament de la dona arran d'una agressió prèvia comesa a principis del 2024.
Amb aquesta resolució judicial, el presumpte agressor romandrà a presó mentre s'instrueix la causa i es determinen les responsabilitats pels fets.