Detingut a Manresa per apunyalar la seva dona i llançar-la per la finestra

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa han detingut aquest dissabte a primera hora del matí un home de 35 anys acusat d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa, un altre de violència de gènere i un últim de trencament de condemna, després que, de matinada, hagi agredit la seva esposa amb una arma blanca i l'hagi llançat al carrer des d'una finestra de casa seva, un primer pis, segons fonts policials.
Els fets han passat poc abans de les 6 de la matinada quan uns testimonis han avisat a emergències després de veure com l'home llançava una dona des d'un primer pis de la plaça Sant Ignasi de Manresa. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius de la policia catalana i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han confirmat que a banda de les ferides provocades per la caiguda, la dona també presentava ferides d'arma blanca. Malgrat tot plegat, després de traslladar-la a l'hospital Sant Joan de Déu, el SEM ha confirmat que la vida de la dona no corre perill.
A casa, la policia no hi ha trobat l'home i ha iniciat una recerca que s'ha concretat poc després d'1/4 de 8 del matí en una benzinera de la ciutat on ha estat localitzat i detingut. El presumpte agressor acumula més de vint antecedents policials i té vigent una ordre d'allunyament respecte de la seva dona per una agressió que havia patit el març de 2024. La parella té dues filles de curta edat.
L'acusat ha quedat detingut en dependències policials a l'espera de passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia.