Més patrulles policials, més controls preventius i vigilància amb dron durant la Festa Major de Manresa

La Festa Major de Manresa, que viurà els actes principals aquest cap de setmana, comptarà amb un dispositiu especial de seguretat per vetllar pel correcte desenvolupament dels actes i la tranquil·litat dels assistents. El pla, coordinat per Policia Local, Mossos d'Esquadra i serveis d'emergència, inclou mesures reforçades en matèria de prevenció, seguretat ciutadana, mobilitat i atenció en casos d'agressions sexistes.
Més presència policial i controls preventius
Durant els dies forts de la festa, es reforçarà la presència policial tant amb patrulles uniformades com de paisà. L'objectiu és prevenir conductes incíviques, com botellots o furts, i garantir un entorn segur en els principals punts de concentració. Els controls de trànsit i alcoholèmia es multiplicaran especialment a l'entorn dels concerts nocturns, amb el suport de vehicles logotipats i la monitorització activa de la xarxa de videovigilància municipal.
Aquest any, la novetat és la participació d'Otto, el pastor belga incorporat recentment al cos de la Policia Local de Manresa. El gos policia viurà la seva primera Festa Major i col·laborarà en la detecció de substàncies estupefaents.
Vigilància amb dron en actes multitudinaris
En els esdeveniments amb més afluència, com els concerts del carrer Sallent, el Castell de focs i el Correfoc, es farà ús d'un dron amb finalitats exclusives de seguretat. Les imatges, visualitzades en directe pels agents, serviran per detectar punts de risc, millorar la mobilitat de les persones i reforçar la resposta davant possibles emergències. El dron actuarà sempre com a eina de suport i no substituirà la presència física d'agents al carrer.
Comissaria de proximitat amb horari ampliat
La Comissaria de Proximitat situada al Passeig de la República estarà oberta les 24 hores del dia des de divendres 29 d'agost fins a dilluns 1 de setembre. Aquesta mesura busca oferir més proximitat ciutadana i actuar com a punt de referència en el Centre Històric, molt a prop dels principals escenaris festius.
Coordinació policial i serveis d'emergència
El dispositiu ha estat dissenyat conjuntament entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de Protecció Civil i la resta de serveis d'emergència. Els actes de major risc disposen dels corresponents Plans d'Autoprotecció (PAU) i d'un Centre de Comandament Avançat per garantir una actuació ràpida i coordinada.
Estima la Nit: oci nocturn segur i lliure d'agressions
Un dels pilars del dispositiu és la prevenció d'agressions sexistes i la promoció d'un oci nocturn respectuós. La campanya Estima la Nit es desplegarà de nou amb Punts Lila i l'equip itinerant Àngels de Nit.
- Punts Lila fixes: del 29 al 31 d'agost, de 22.30 a 03.30 h, al carrer Sallent i a la plaça Fius i Palà.
- Punt Lila especial Correfoc: dilluns 1 de setembre, de 00.30 a 04.00 h, al carrer Sant Miquel.
- Àngels de Nit: vuit persones recorreran les zones de festa les nits de divendres, dissabte i diumenge per detectar possibles agressions i informar sobre riscos associats al consum d'alcohol i drogues.
A més de repartir aigua, barretes energètiques, preservatius i material informatiu, també s'instal·laran fonts d'aigua estratègiques per fomentar la hidratació.
Dispositiu del Castell de focs
El diumenge 31 d'agost a les 10 de la nit, el Parc de l'Agulla acollirà el tradicional Castell de focs amb un ampli dispositiu de seguretat. Prop de 150 efectius -entre Policies Locals, Mossos d'Esquadra, Bombers, ADF Pla de Bages, SEM, Creu Roja, personal de manteniment, d'Aigües de Manresa i Protecció Civil- vetllaran per la seguretat del públic.
El Centre de Comandament Avançat s'instal·larà al costat del camí de les Aigües i s'habilitarà un Punt Mèdic Avançat (PMA). També es repartiran polseres identificatives per als infants, una mesura que facilita la localització en cas de pèrdua.
Dispositiu del Correfoc
El dilluns 1 de setembre a 2/4 de 10 de la nit, més de 130 efectius entre cossos policials, serveis d'emergència i equips municipals donaran cobertura al Correfoc, un dels actes més multitudinaris i sensibles de la Festa Major.
El Centre de Comandament Avançat de Protecció Civil s'ubicarà a la plaça Europa, amb punts d'assistència sanitària repartits estratègicament al llarg del recorregut.