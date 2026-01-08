CGT Ensenyament porta carbó a Educació i avisa d'una vaga si no s'obre la negociació

CGT Ensenyament ha dut a terme una acció simbòlica als Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya Central per denunciar la manca de voluntat negociadora del Departament. El sindicat adverteix que, si no hi ha canvis, es convocaran mobilitzacions i una vaga el proper 11 de febrer.
Denúncia el primer dia després de les festes
El primer dia lectiu després de les festes de Nadal, CGT Ensenyament ha denunciat que el Departament d'Educació continua "tancat en banda" i sense cap voluntat real de negociar amb el professorat, just quan aquest dimecres es reprèn el curs escolar als centres educatius.
Segons el sindicat, la situació actual evidencia un bloqueig a la mesa de negociació, on el Departament no estaria acceptant cap de les demandes plantejades pels sindicats del sector educatiu. CGT Ensenyament assenyala directament el PSC i la consellera d'Ensenyament, a qui acusa de no presentar propostes ni compromisos reals per millorar les condicions laborals del professorat ni la qualitat del sistema educatiu.
Carbó als Serveis Territorials com a gest simbòlic
Davant d'aquest escenari, CGT Ensenyament ha portat carbó als Serveis Territorials del Departament d'Educació de la Catalunya Central, a Manresa, com a acció simbòlica per denunciar el que consideren un menyspreu cap a la comunitat educativa.
Des del sindicat han advertit que "si no hi ha negociació, aquest carbó cremarà" i han afegit que la resposta a l'actitud del Departament serà "la mobilització i la vaga". Amb aquesta acció, CGT Ensenyament vol visualitzar el malestar existent entre el professorat i alertar que el conflicte pot anar a més si no s'obre un espai real de diàleg.
Assemblea docent a Manresa
En aquest context de tensió, el sindicat ha convocat una assemblea docent el pròxim 15 de gener a l'Institut Pius Font i Quer de Manresa. Aquest centre ja ha estat recentment un referent en les mobilitzacions del professorat.
L'objectiu de l'assemblea és coordinar accions i possibles mobilitzacions durant els mesos de gener i febrer, en funció de l'evolució de les negociacions amb el Departament. CGT Ensenyament considera que la implicació del professorat serà clau per pressionar l'administració i forçar un canvi d'actitud.
Amenaça de vaga l'11 de febrer
Finalment, CGT Ensenyament ha advertit que, si el Departament d'Educació no dona cap resposta a les demandes plantejades, el sindicat, conjuntament amb la resta d'organitzacions sindicals, anirà a la vaga el pròxim 11 de febrer.
El sindicat responsabilitza directament el Govern del conflicte obert amb el professorat i insisteix que la manca de negociació està deteriorant tant les condicions laborals del col·lectiu docent com el funcionament del sistema educatiu. Segons CGT Ensenyament, encara hi ha marge per evitar l'escalada del conflicte, però això passa necessàriament per obrir una negociació real amb els representants dels treballadors.