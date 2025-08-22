Totes les afectacions de mobilitat pels actes de la Festa Major de Manresa

Des del diumenge 24 d'agost fins al dilluns 1 de setembre carrers i places de Manresa acolliran els actes de celebració de la Festa Major, uns esdeveniments que comportaran afectacions a la mobilitat tant de persones com de vehicles.\r\n\r\nEs poden consultar totes les afectacions de trànsit en els següents enllaços:\r\n\r\n\r\n\tDiumenge 24 d'agost: afectacions per la celebració de la Moscada i Correfoc infantils al Centre Històric\r\n\tDimecres 27 d'agost: afectacions per la celebració del Tap'Antic al Centre Històric\r\n\tDijous 28 d'agost: afectacions pels actes Taller de castells, assaig de la Mostra i espectacle Dansa amb el cor a la plaça Major\r\n\tDivendres 29 d'agost: afectacions pel concert de música electrònica Oxigen i Tradidansa al Centre Històric i per la cercavila Gegantnit! al Passeig Pere III\r\n\tDel divendres 29 d'agost al dilluns 1 de setembre: afectacions pels concerts de nit al carrer Sallent i voltants\r\n\tDissabte 30 d'agost: afectacions per la celebració de la trobada de vehicles clàssics al carrer Dante i per la Tronada manresana, cercavila popular, Mostra del Correfoc i Oreneta d'Or al Centre Històric\r\n\tDiumenge 31 d'agost: afectacions per la Diada Castellera, ballada de la imatgeria, ballada popular, espectacles de dansa i cercavila del pubillatge al Centre Històric, i pel Castell de focs al Parc de l'Agulla\r\n\tDilluns 1 de setembre: afectacions per la celebració del Correfoc al Centre Històric\r\n\r\n