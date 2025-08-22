22 de agost de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Totes les afectacions de mobilitat pels actes de la Festa Major de Manresa

Des del diumenge 24 d'agost fins al dilluns 1 de setembre

  • Els actes de Festa Major comportaran afectacions a la mobilitat a Manresa -

ARA A PORTADA

Publicat el 22 d’agost de 2025 a les 20:03

Des del diumenge 24 d'agost fins al dilluns 1 de setembre carrers i places de Manresa acolliran els actes de celebració de la Festa Major, uns esdeveniments que comportaran afectacions a la mobilitat tant de persones com de vehicles.

Es poden consultar totes les afectacions de trànsit en els següents enllaços:

Et pot interessar