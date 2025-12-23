Mor Joan Lladó Casals, capità dels Armats i impulsor de la recuperació de l'entitat

Joan Lladó Casals, capità manaia dels Armats de Manresa i un dels responsables de la seva recuperació després de 26 anys d'inactivitat, ha mort als 82 anys, segons ha informat l'entitat a través de les xarxes socials.
Una trajectòria marcada pels Armats
Joan Lladó Casals, nascut a Manresa el 1943, va iniciar la seva vinculació amb els Armats des de petit, seguint l'exemple del seu pare. Tot i que després de la Guerra Civil no se li va permetre desfilar per la condició republicana de la família, Lladó va començar amb els Armats Infantils el 1953, on va participar durant deu anys abans de passar a la colla adulta el 1971.
L'entitat, que va celebrar 320 anys d'història l'any passat, va quedar inactiva durant 26 anys. Lladó, juntament amb Ramon Circuns, mossèn Leyes i Antoni Pusó, va jugar un paper clau en la seva recuperació, lluitant durant quatre anys per tornar a posar els Armats al carrer. L'any 2000, la colla va desfilar novament en la Processó del Divendres Sant, i des de llavors no ha deixat de participar-hi.
Capità manaia i reconeixements
Lladó va presidir els Armats fins al 2004 i va exercir com a capità manaia durant 23 anys fins al 2023, quan Carles Marquès i Soranells el van rellevar. Durant la seva etapa, va rebre diversos reconeixements, inclòs el premi Oleguer Bisbal de la revista El Pou de la Gallina el 2022.
Vida personal i compromís amb la ciutat
Nascut al xamfrà del carrer de Bilbao amb la plaça de Sant Jordi, Lladó va continuar amb la botiga familiar Lladó Electrodomèstics, especialitzada en serveis oficials de diverses marques. Abans d'assumir el negoci familiar, havia treballat a Pujol Muntalà i a Can Manubens. Deixa esposa, dos fills i dos nets.
Funeral i vetlla
El funeral se celebrarà dijous, 25 de desembre, a les 10 del matí a la basílica de la Seu de Manresa, mentre que la vetlla tindrà lloc aquest dimecres, 24 de desembre, a partir de les 10 del matí al tanatori de Funerària Mémora.