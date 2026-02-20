20 de febrer de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Tall de trànsit al carrer Caputxins, aquest dissabte al matí

Per treballs de manteniment amb una autogrua a l'edifici del número 32

  • Carrer dels Caputxins de Manresa -

ARA A PORTADA

Publicat el 20 de febrer de 2026 a les 15:40

L'Ajuntament de Manresa ha informat que aquest dissabte, 21 de febrer, de 9 del matí a 1 del migdia, es faran treballs de manteniment de climatització amb l'ús d'una autogrua a l'edifici número 32 del carrer dels Caputxins (Mutuam). Com a conseqüència d'aquests treballs es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Caputxins en el tram comprès entre el carrer Sant Llorenç de Brindisi i el carrer Saleses. S'invertirà el sentit de circulació als carrers Era de l'Huguet i al tram del carrer Saleses que es troba entre el carrer Era de l'Huguet i el carrer Caputxins. Això permetrà als vehicles accedir al carrer Caputxins (Clínica Sant Josep) des del carrer Sant Llorenç de Brindisi.

Et pot interessar