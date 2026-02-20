L'Any Nou Xinès torna a Manresa a llom de cavall

Manresa celebrarà aquest diumenge 22 de febrer al matí la festa de l'Any Nou Xinès, enguany dedicada a l'Any del Cavall, associat a la vitalitat, el moviment i la independència. La celebració inclourà una desfilada pel centre, recepció institucional i actuacions culturals obertes a tota la ciutadania.
Una celebració central per a la comunitat xinesa
La festa de l'Any Nou Xinès és la festivitat més important del calendari tradicional de la comunitat xinesa. A Manresa, l'acte està organitzat pel Centre Cultural Xinès de Manresa i la Federació Europea de Joves Xinesos d'Ultramar, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i diverses entitats i comerços locals. Entre aquestes entitats hi ha Foto Art Manresa, que aquest any administra la Festa de la Llum i que aprofitarà la jornada per documentar fotogràficament l'esdeveniment.
Aquest 2026 la celebració està dedicada a l'Any del Cavall, que en el calendari xinès tradicional simbolitza vitalitat, moviment i independència, i que aquest any s'associa a l'element foc, corresponent al 4724 del calendari xinès.
Desfilada, recepció institucional i cerimònia tradicional
La celebració es desenvoluparà en tres espais diferents de la ciutat. A les 11 del matí, l'activitat començarà a la plaça Neus Català i Pallejà, punt de trobada d'organitzadors i participants abans d'iniciar una desfilada pel Passeig en direcció a la plaça Sant Domènec, encapçalada pel drac xinès, símbol de bona sort.
Cap a 2/4 de 12 del migdia, la comitiva arribarà a la plaça Sant Domènec, on els participants seran rebuts per les autoritats. L'acte estarà encapçalat per l'alcalde, Marc Aloy, i la cònsol general de la Xina a Barcelona, Yuhong Meng, juntament amb altres representants institucionals i consulars.
Durant la recepció, els Armats de Manresa donaran la benvinguda a la desfilada i rendiran honors al drac, que serà despertat en una cerimònia tradicional per l'alcalde i la cònsol.
Actuacions culturals obertes a la ciutadania
Després dels actes institucionals, el teatre Conservatori acollirà, fins a les 2 del migdia, diverses actuacions artístiques. El programa inclourà música, dansa, exhibicions d'arts marcials, cants i recitacions, en una proposta cultural oberta a tota la ciutadania.
Presència de la comunitat xinesa a la ciutat
Segons el padró municipal provisional del 31 de desembre de 2025, Manresa compta amb 529 persones de nacionalitat xinesa. A aquesta xifra s'hi sumen 47 persones nascudes a la Xina amb nacionalitat espanyola. Aquestes dades situen la Xina com el setè país en volum de població estrangera a la ciutat, amb una presència destacada en el sector comercial des de fa anys.
La d'aquest diumenge serà la setena edició de la festa de la comunitat xinesa a Manresa. La celebració es va iniciar el 2018, es va haver d'aturar els anys 2021 i 2022 a causa de la pandèmia, i es va reprendre el 2023.