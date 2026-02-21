No hi ha baixes que aturin l'Egiba a la Lliga Iberdrola

Ni les importants baixes que presentava l'Egiba per fer front a la primera fase de la Lliga Iberdrola de primera divisió de gimnàstica artística, no han impedit que l'equip manresà s'hagi imposat a la competició que s'ha disputat al Poliesportiu Municipal Germans Escalas de Palma aquest dissabte. Amb una Laia Font estelar que s'ha imposat en la classificació general individual i una resta d'equip que s'ha repartit quirúrgicament els aparells, l'Egiba ha superat el CGA l'Hospitalet i el Xelska Illes Balears en aquest primer compromís dels millors vuit clubs de l'Estat. Faltarà una segona fase per confirmar aquest gran resultat.
L'Egiba arribava a Palma amb Lorena Medina, Laia Font, Tisha Volleman, Aura Cots, Maria Comallonga, Ariadna Piella, Siena Palasí i Bruna Gustan. Laia Font ho brodava: primera a barra, segona a terra, i tercera a salt i paral·leles, posició de podi als quatre aparells, li valien per encapçalar la classificació individual.
La resta de l'equip, però, sumava punts molt importants per aconseguir la victòria. Tisha Volleman era quarta al terra, cinquena a salt i setena a paral·leles. Lorena Medina, feia quarta a paral·leles i quedava més endarrerida, setzena, a barra. Maria Comallonga era desena en paral·leles; Siena Palasí, onzena en salt; Ariadna Piella, onzena en barra, i Aura Cots, dissetena en paral·leles, com a actuacions més destacades.