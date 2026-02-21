Llum al Congost: victòria i lideratge del CE Manresa davant 2.100 espectadors

Canvi d'horari habitual i ple de públic al Congost. La Festa de la Llum ha obrat un segon misteri omplint les graderies de l'atrotinat estadi del CE Manresa. 2.100 espectadors han pogut gaudir amb la victòria dels blanc-i-vermells contra la UE Tona sense poder veure ni el tanteig ni el temps que faltava, perquè el dia que s'inaugurava nou enllumenat, el marcador deia prou i es fonia de tanta desídia municipal.
Només el marcador ha fallat. Afortunadament. El CE Manresa ha sumat la seva cinquena victòria consecutiva i va a dormir líder en solitari a l'espera del que faci el Badalona diumenge contra el San Cristóbal (18.00h). El públic ha respost a la Festa del Futbol Base i entre els joves jugadors, els seus familiars i els habituals, l'estadi feia goig, molt goig, un goig que recordava el darrer partit de Copa contra l'Oviedo, la temporada 2023-24.
Sobre el terreny de joc, victòria acostumada a casa per 1-0 -els darrers tres partits han acabat amb el mateix marcador-, però sense patiment, o si més no, amb menys patiment que altres vegades. Els homes de Sergi Trullàs han estat els clars dominadors d'un partit que s'ha disputat al mig del camp, lluny de les àrees. En total, a banda del gol, potser s'han comptat tres ocasions més o menys clares i dues d'elles -una per banda- ja en temps afegit.
El gol ha arribat al minut 36 quan el rebuig d'una jugada d'atac del CE Manresa ha arribar al peu de Badr a la frontal que ha engaltat un xut que s'ha enverinat amb una cama dins l'àrea i ha superat un descol·locat Craviotto. A part del gol, poca cosa més. Solvència local, però sense massa profunditat. Només a la recta final un cop de cap visitant ha glaçat els cors dels aficionats sortint ajustat al pal de Pulido, i dos minuts més tard, un altre cop de cap, en aquest cas de Moha Ezzarfani ha fet lluir el porter visitant per enviar a córner.