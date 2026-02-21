21 de febrer de 2026

L'Occident Manresa acaba vuitè a la Minicopa (77-89)

Els bagencs no poden evitar el darrer lloc després de perdre contra el Saragossa

  L'Occident Manresa ha perdut contra el Casademont Saragossa el partit per al setè i vuitè lloc

Publicat el 21 de febrer de 2026 a les 19:02

L'Occident Manresa ha perdut el partit per al setè i vuitè lloc de la Minicopa contra el Casademont Saragossa, 77-89, per culpa d'uns fatídics tres minuts que l'han condemnat a la darrera posició. A manca de 02'56" per acabar, els joves jugadors dirigits per Dani Mestre guanyaven per un sol punt de diferència. Però no han anotat més i l'encert dels aragonesos no els ha permès estrenar el seu còmput de victòries.

El partit ha començat equilibrat i amb alternances al marcador amb Sandro Rodríguez com a anotador de referència (14-12, minut 8). Els bagencs han aconseguit el domini de la situació i de mica en mica han ampliat el seu avantatge. Un temps mort del Casademont Saragossa ha acostat posicions. Però l'Occident Manresa seguia sent el dominador del partit. El convidat Deivid Mikutis s'ha mostrat lúcid i ha estat un dels artífexs de l'escapada del seu equip que ha assolit una màxima renda de divuit punts. Al descans, n'eren setze els que separaven els dos equips (47-33).

La situació ha canviat a la segona part. El Casademont Saragossa ha igualat la situació en poc més de tres minuts. L'Occident Manresa resistia l'empenta del seu rival que malgrat això ha aconseguit avançar-se en una fase d'alternances al marcador. Tot i això, els manresans han acabat el tercer període per davant (63-60). Aquest avantatge l'ha sabut gestionar l'equip manresà fins als darrers tres minuts quan un parcial de 0-13 ha sentenciat.

Deivid Mikutis amb 18 punts ha estat el màxim anotador de l'Occident Manresa seguit per José Pérez, amb 12, i Aran Majoral i Arnau Llobet amb 11 cadascú.

