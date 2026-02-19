L'Occident Manresa encaixa la segona derrota a la Minicopa (105-63)

Segona derrota de l'equip infantil de l'Occident Manresa a la Minicopa Endesa. Menys de vint-i-quatre hores després del debut amb derrota contra el Real Madrid, els nois dirigits per Dani Mestre han perdut contra l'amfitrió València Bàsquet. Ha estat una nova derrota per un marge ampli, 105-63, que s'ha decidit per la via ràpida. Un parcial de 19-0 ha estat la mostra que l'Occident Manresa no tindria cap opció contra els taronja. Tot i això, els joves jugadors bagencs han estabilitzat la diferència i han arribat al descans catorze punts per sota (49-35).\r\n\r\nUn altre parcial de 14-0 ha esvaït qualsevol esperança de remuntada de l'Occident Manresa. A partir d'aquest moment, Deivid Mikutis i Sandro Rodríguez eren els jugadors de l'Occident Manresa que es mostraven més incisius de cara al cèrcol rival. Però insuficients per acostar-se a un València Bàsquet que ha sumat la segona victòria de la competició.\r\n\r\nAmb aquesta desfeta, l'Occident Manresa es queda sense opcions de passar a les semifinals de la Minicopa. Divendres tancarà la fase de grups davant l'Unicaja Màlaga amb l'objectiu d'evitar la darrera posició del grup A.\r\n\r\n\r\n\tEstadístiques del partit\r\n\r\n