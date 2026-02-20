El Covisa Manresa visitarà el Cerezo Lleida en un nou duel clau per la permanència

El Covisa Manresa visitarà aquest dissabte, 21 de febrer, a 2/4 de 8 del vespre, el pavelló Martin Cano Sicoris per enfrontar-se al Cerezo Lleida en un partit corresponent al grup 3 de la Segona B. L'equip manresà afronta el duel amb la voluntat de donar continuïtat a les bones sensacions de la darrera jornada i retallar distàncies amb un rival directe en la lluita per la permanència.
Duel directe a la zona baixa
Després de superar una primera prova exigent al Pujolet, el Covisa Manresa encadena un nou compromís de màxima importància. El conjunt del Bages ocupa la quarta posició per la cua amb 17 punts, mentre que el Cerezo Lleida és sisè per baix amb 21 punts, quatre més que els manresans.
El precedent de la primera volta no afavoreix els interessos bagencs, ja que els lleidatans es van imposar al Pujolet per 2-4, un resultat que els dona l'average particular. Tot i això, el tècnic Jairo i els seus jugadors centren l'objectiu en sumar els tres punts, independentment del marcador.
Un Lleida irregular com a local
El Cerezo Lleida no s'ha mostrat especialment sòlid al pavelló Sicoris. En deu partits disputats com a local, només ha aconseguit dues victòries -davant Pilar Valencia i Hospitalet Bellsport-, ha empatat cinc vegades -contra Natació, Ibi, Les Corts, Palma B i Bisontes Castellón- i ha encaixat tres derrotes -contra Canet, Ye Faky i Industrias-. L'empat és, per tant, el resultat més habitual dels lleidatans a casa.
En el global de la temporada, el Lleida suma cinc victòries, sis empats i deu derrotes, amb 62 gols a favor i 82 en contra. El Covisa Manresa, per la seva banda, ha marcat 73 gols però n'ha encaixat 97, una dada que evidencia la necessitat de millorar en defensa per competir amb més garanties.
Baixes sensibles al conjunt manresà
El Covisa Manresa afronta el desplaçament amb algunes absències destacades. Héctor Albaladejo no podrà jugar després de veure una targeta vermella directa en el darrer partit al Pujolet davant el CCR. A aquesta sanció s'hi afegeixen les baixes per lesió d'Aaron, Asis i Muji.
Malgrat aquestes dificultats, les sensacions a l'equip són positives després del darrer resultat, que ha permès respirar a la classificació. El juvenil Morros continua a la convocatòria i el tècnic Jairo s'emporta tretze jugadors per afrontar un partit que pot marcar el rumb de les pròximes jornades.