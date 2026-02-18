Steinbergs, Olinde i Knudsen amplien el nombre d'internacionals del Baxi Manresa

Els entrenaments del Baxi Manresa després de la Copa seran gairebé en família. Diego Ocampo perdrà fins a set jugadors de la seva plantilla per culpa dels compromisos de les seleccions nacionals en les finestres FIBA del mes de febrer. Marcis Steinbergs (Letònia), Louis Olinde (Alemanya) i Gustav Knudsen (Dinamarca) eleven fins a set el nombre de jugadors internacionals del conjunt manresà.\r\n\r\nAquests tres jugadors s'uneixen a Eli Brooks que farà el seu debut internacional amb la selecció irlandesa i a Ferran Bassas, Pierre Oriola i Álex Reyes que marxaran amb la selecció espanyola .\r\n