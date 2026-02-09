09 de febrer de 2026

Eli Brooks jugarà amb Irlanda les properes finestres FIBA

El Baxi Manresa pot patir una nova diàspora les properes setmanes

  • Eli Brooks jugarà amb Irlanda a les properes finestres FIBA -

Publicat el 09 de febrer de 2026 a les 22:45

El Baxi Manresa incrementarà el nombre de jugadors internacionals després que Eli Brooks hagi estat convocat amb la selecció d'Irlanda. La convocatòria per al combinat irlandès és possible gràcies a l'obtenció d'un passaport fruit dels seus ascendents que, a més, li permetrà deixar de jugar com a extracomunitari. Serà el primer cop que Brooks és internacional.

Les convocatòries internacionals de jugadors del Baxi Manresa són ja un clàssic. A les finestres del mes de novembre, Álex Reyes, Hugo Benítez, Retin Obasohan, Marcis Steinbergs, Gustav Knudsen i Louis Olinde van tenir compromisos internacionals.

