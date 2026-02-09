Eli Brooks jugarà amb Irlanda les properes finestres FIBA

El Baxi Manresa incrementarà el nombre de jugadors internacionals després que Eli Brooks hagi estat convocat amb la selecció d'Irlanda. La convocatòria per al combinat irlandès és possible gràcies a l'obtenció d'un passaport fruit dels seus ascendents que, a més, li permetrà deixar de jugar com a extracomunitari. Serà el primer cop que Brooks és internacional.\r\n\r\nLes convocatòries internacionals de jugadors del Baxi Manresa són ja un clàssic. A les finestres del mes de novembre, Álex Reyes, Hugo Benítez, Retin Obasohan, Marcis Steinbergs, Gustav Knudsen i Louis Olinde van tenir compromisos internacionals.\r\n