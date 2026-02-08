Un ferm Baxi Manresa s'emporta la victòria a Lleida (90-99)

Vuitena victòria de la temporada del Baxi Manresa que s'ha imposat al Hiopos Lleida després d'un dels partits més seriosos del curs. Els bagencs han dominat el marcador des de mitjans del primer quart i ja no han deixat la davantera en cap moment. L'encert en el joc exterior ha estat l'impuls per a un equip que deixa enrere la derrota del passat dimecres. El Baxi Manresa ha anotat disset triples i s'ha quedat només a un del seu rècord. Fins a sis jugadors bagencs han anotat deu o més punts.
Eli Brooks, Retin Obasohan, Álex Reyes, Marcis Steinbergs i Kaodirichi Akobundu-Ehoiogu han estat els cinc jugadors titulars del Baxi Manresa. James Batemon, Corey Walden, Millán Jiménez, Melvin Ejim i Atoumane Diagne, els del Hiopos Lleida. Les imprecisions han marcat les primeres jugades del partit fins que el local Diagne ha inaugurat el marcador. El Hiopos Lleida s'ha posat ben aviat per davant amb el lideratge anotador de Batemon. El Baxi Manresa es mantenia ben viu gràcies a l'encert des de la llarga distància. Reyes, Agustín Ubal, Steinbergs, Pierre Oriola i Ferran Bassas han anotat de tres. El triple del base badaloní avançava el Baxi Manresa per primera vegada (15-17, minut 7). La producció ofensiva dels bagencs no s'ha aturat. Bassas i Oriola han repetit des de la línia dels 6,75 en un tram en què el Hiopos Lleida només ha sumat un punt gràcies a Oriol Paulí. Com a dada curiosa, el Baxi Manresa no ha anotat cap cistella de dos punts en els únics tres intents que ha fet. Els tirs lliures i els llançaments de tres ho han compensat (19-25, minut 10).
Ubal i Reyes han seguit produint per al Baxi Manresa. L'extremeny ha sumat la primera cistella de dos dels bagencs que seguien dominant amb solvència. Louis Olinde s'afegia a la llista de triplistes dels manresans. El Hiopos Lleida s'encomanava a Batemon i a Ejim. Un parcial de 5-0 acostava els de la Terra Ferma i feia reaccionar Diego Ocampo (30-34, minut 15). La resposta ha estat contundent. Un 3+1 d'Steinbergs i un nou triple d'Olinde posaven la distància per sobre els deu punts. Batemon seguia assumint el poder anotador dels lleidatans. Però era insuficient per combatre un Baxi Manresa que seguia excels des de la llarga distància. La primera part només podia acabar amb un altre triple del Baxi Manresa. El tercer de Bassas i el tretze de tot el conjunt (43-54, minut 20).
L'inici del tercer quart ha estat nefast per part del conjunt bagenc. Set punts seguits del Hiopos Lleida feien bullir el Barris Nord. En poc més d'un minut l'avantatge del Baxi Manresa gairebé s'havia esfumat. Batemon i Ejim continuaven sent els màxims estilets de la banda local. Poc a poc, els de Diego Ocampo s'han refet. Agustín Ubal no s'ha arrugat i ha sumat cinc punts seguits. Reyes n'hi ha afegit tres més per tornar als deu punts de renda (59-69, minut 26). Dues personals en atac i una tècnica a Ocampo permetien una nova reacció lleidatana que s'ha posat a només tres punts. Bassas i Steinbergs han pres bones decisions per situar el 70-77 a manca dels darrers deu minuts.
Kao s'ha fet immens. Un tap en defensa i una bona cistella en atac permetien el Baxi Manresa mantenir-se ferm al davant. Batemon no estava tan encertat però el Hiopos Lleida trobava Ejim i Walden. Brooks es convertia en el setè jugador manresà en anotar de tres. El nord-americà també anotava des de sota el cèrcol per posar una nova màxima renda a favor del seu equip (72-84, minut 34). La mala notícia per al Baxi Manresa era la quarta personal comesa per Bassas. El base ha anat a la banqueta per uns instants. Ha semblat més que fos per respirar una mica que no pas per un tema de protecció. Oriola també ha sumat accions importants. Un rebot, una bomba, un tir de tres i dos tirs lliures del targarí acostaven el seu equip a la victòria (81-96, minut 37). Quatre punts seguits dels de Gerard Encuentra han estat el darrer intent dels locals per aferrar-se al partit. Però el Baxi Manresa seguia sense fissures i ha pogut controlar els darrers ninuts sense patir (90-99).
Incidències: Jordi Aliaga, Alberto Baena i Roberto Lucas Martínez han arbitrat el partit. Han eliminat Corey Walden. La matinal ha deixat diverses efemèrides. Pierre Oriola ha disputat el partit 400 a l'ACB. Álex Reyes ha arribat als 3.000 minuts a la competició.