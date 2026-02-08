Diego Ocampo: «Amb aquests jugadors la tasca de l'entrenador és més senzilla»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, havia incidit als seus jugadors que la concentració a l'inici del partit contra el Hiopos Lleida era molt important. Així que la plantilla bagenca ha seguit la petició del seu entrenador. "Hem sortit molt concentrats i hem estat molt bé en defensa", ha començat valorant Ocampo. Precisament, un dels altres punts claus del partit, l'encert bagenc en els llançaments de tres punts, ha estat motivat per una gran solidesa defensiva.
Aquesta solidesa ha seguit en els moments en què el Hiopos Lleida més pressionava. "Hem circulat bé la pilota, buscant avantatges i sent sòlids en la defensa un contra un i dos contra dos", ha expressat Ocampo satisfet d'haver obtingut la victòria "en una pista molt difícil".
L'entrenador de l'equip bagenc ha volgut destacar també el gran ambient que s'ha viscut al Barris Nord entre dues aficions que han creat un clima "fenomenal" dins la rivalitat entre els dos equips.
Finalment, Ocampo ha elogiat el coratge de Retin Obasohan que ha jugat només amb una mà en condicions. "Ha jugat deu minuts. Però em sembla impressionannt que amb una sola mà vulguis ser allà". No només el belga patia problemes físics. També en pateixen altres que no han jugat o han jugat poc. "Però aquesta és l'actitud del nostre equip. I vull insistir en què pocs cops trobes jugadors amb l'actitud dels jugadors que tenim aquesta temporada. Amb jugadors així la tasca de l'entrenador és més senzilla", ha explicat Ocampo.
Gerard Encuentra demana més solidesa en defensa
Per part lleidatana, Gerard Encuentra ha reconegut la superioritat del Baxi Manresa. El partit ha recordat a l'entrenador local jornades anteriors en què el seu rival "ha obert una escletxa a la primera part. Després intentem amb cor tornar i quan estem a prop encadenem un parell de males decisions i no som capaços de capgirar el marcador".
Encuentra demana una millora defensiva al seu equip ja que sense "una bona defensa no trobem avantatges en atac. Per competir millor hem de ser més sòlids".