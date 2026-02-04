El Baxi Manresa cau amb el Venècia i no pot assegurar el factor camp (75-91)

Un parcial de 0-15 al darrer període ha decantat la derrota del Baxi Manresa contra el Reyer Venècia. D'aquesta forma els bagencs no poden assegurar el factor pista al play-in i perden l'opció de lluitar per la segona plaça del grup A. Retin Obasohan ha estat de nou el líder de l'equip, amb bones estones d'Álex Reyes, Louis Olinde i Marcis Steinbergs. Però la qualitat de RJ Cole ha decantat de forma clara per als venecians.
Ferran Bassas, Retin Obasohan, Álex Reyes, Louis Olinde i Pauly Paulicap han estat els cinc jugadors titulars del Baxi Manresa. RJ Cole, Denzel Valentine, Jordan Parks, Kyle Wiltjer i Amadeo Tessitori, els del Reyer Venècia. A diferència dels darrers partits d'Eurocup, el Baxi Manresa ha començat dominant els compassos inicials (9-4, minut 3). Novament, l'anotació es repartia entre els diferents jugadors de l'equip. Per part italiana, Cole ha començat a produir per al seu equip mentre que els bagencs seguien sent més corals. Tessitori ha rellevat Cole en l'aspecte anotador. L'italià ha sumat cinc punts seguits que posaven el Reyer Venècia per primer cop al davant (15-16, minut 7). Avançar-se ha permès al conjunt visitant gaudir de petites rendes que els jugadors del Baxi Manresa anaven contrarestant. Un triple de Marcis Steinbergs ha fixat l'equilibri total al final dels primers deu minuts (24-24).
La igualtat ha seguit als primers minuts del segon quart. Amb la iniciativa del cantó venecià. Les accions visitants eren rebatudes per part del Baxi Manresa. Si els italians sumaven dos punts els bagencs també. I si ho feien de tres arribava el triple local. Fins que Olinde ha capgirat aquesta dinàmica des dels 6,75. Ha estat l'inici dels millors moments dels jugadors de Diego Ocampo. Obasohan i Reyes també han sumat per disparar el marcador fins el 39-31 (minut 16). L'extremeny ha deixat enrere definitivament la seva lesió i ha destacat en el tir des de la llarga distància (tres triples al segon quart). El Baxi Manresa tenia grogui al Reyer Venècia. Però en moments com aquests és quan surten els grans jugadors. Cole i Wiltjer han aconseguit un parcial de 2-7 que comprimia el marcador. Parks ha anotat només un tir lliure per fixar el 49-47 a la mitja part.
Kao ha demostrat un cop més les seves principals especialitats. Esmaixar a una banda de la pista i taponar a l'altra. Cole i Tesitori seguien sent els jugadors més incisius del Reyer Venècia. Les personals penalitzaven al Baxi Manresa que tampoc estava encertat en atac. En cinc minuts duia gairebé tantes faltes, quatre, com punts, cinc. Agustín Ubal trencava les males prestacions ofensives amb un triple que evitava el nerviosisme (57-59, minut 26). En aquest moment, els venecians han canviat d'home clau i ha estat Wiltjer qui ha aconseguit cistelles de mèrit. El canadenc ha estat protagonista d'una jugada polèmica quan ha protestat després que Marc Estany agafés la pilota quan aquesta era fora dels límits de la pista però no havia tocat a terra. Tot i les airades protestes, els col·legiats només l'han amenaçat amb una tècnica que no ha rebut. Steinbergs ha emulat una acció del primer quart i, novament des de la llarga distància empatava el partit. Ara a 66 (minut 30).
Al darrer quart l'anotació s'ha aturat. 3-3 en tres minuts. El primer triple visitant al període definitiu ha alliberat el Reyer Venècia que n'ha sumat dos més davant un Baxi Manresa a qui costava més anotar. Cole ha exercit de líder del seu equip quan el partit encarava la recta final. Nou punts seguits del nord-americà han estat una llosa massa pesada per als bagencs. Valentine i Wheatle han incrementat el parcial fins al 0-15 que decidia el partit de forma clara i definitiva. El 75-91 impedeix al Baxi Manresa certificar un lloc entre els quatre primers i es jugarà el factor pista al play-in a la darrera jornada.
Incidències: Hugues Thepenier (França), Denis Hadzic (Croàcia) i Ioannis Tiganis (Grècia) han xiulat el partit. Al descans, la colla castellera Tirallongues ha fet un pilar de quatre.