Diego Ocampo: «Hem anat de més a menys durant el partit»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, estava molt contrariat després de la derrota contra el Reyer Venècia. "Hem anat de dalt a baix", ha expressat en una de les intervencions a la sala de premsa on es denotava més decepció amb el partit viscut. Les pèrdues de pilota i la manca de concentració han estat motiu de queixa del tècnic gallec. Un exemple del primer aspecte estadístic ha estat que l'equip bagenc ha recuperat cinc pilotes i n'ha perdut divuit. "Així és difícil competir", ha assegurat Ocampo.
Durant la seva intervenció, l'entrenador del Baxi Manresa també ha explicat que costa competir quan l'equip està incorporant jugadors després de patir una lesió. El cas d'Agustín Ubal no és tan greu perquè l'uruguaià ha estat fora de les pistes poc temps. Però costa més en el cas de Dani Pérez ja que ha patit una llarga lesió que no l'ha deixat treballar durant força setmanes.
Ocampo segueix centrant-se en el dia a dia sense mirar massa la importància de la classificació, tot i entendre la transcendència del partit. El què no ha agradat al gallec és no haver donat el màxim i d'això se'n responsabilitza en primera persona. "Estic contrariat", ha dit lacònicament abans d'expressar que tot plegat ha de servir per millorar personalment i poder fer millorar l'equip.
Neven Spahija valora tant el joc ofensiu com defensiu del seu equip
Tres preguntes i tres idiomes diferents. I cap en la seva llengua materna. Així s'ha expressat Neven Spahija a la sala de premsa després de la victòria del seu equip. La valoració, en anglès, ha servit per destacar el bon partit que han fet els seus jugadors gràcies a un bon treball que els ha servit per derrotar un Baxi Manresa que sempre lluita molt. En italià, ha valorat la curta rotació del seu conjunt que ha provocat que homes com RJ Cole es carreguessin de minuts. El base ha quedat molt tocat físicament. També ha usat la llengua italiana per posar en valor la classificació per a la següent fase de l'Eurocup.
Finalment, en castellà ha valorat el joc en defensa i atac del Reyer Venècia. Deixar el Baxi Manresa en 75 punts i sumar-ne 91 a favor han agradat per igual a l'entrenador croat.