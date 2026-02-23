Súria obre el calendari català de marxa nòrdica amb competició i matinal popular

Súria ha estat aquest cap de setmana l'epicentre de la marxa nòrdica amb la celebració de la 3a Copa Catalana i de la 3a Matinal de Marxa Nòrdica i Senderisme per la Salut. Les dues activitats han reunit centenars de participants i han servit per donar el tret de sortida al calendari oficial de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). L'organització ha anat a càrrec del Centre Excursionista de Súria, l'Ajuntament i la mateixa federació.
La Copa Catalana dona el tret de sortida al circuit oficial
La 3a Copa Catalana de Marxa Nòrdica es va celebrar dissabte amb la participació d'un centenar d'esportistes en diferents categories. La prova, amb sortida i arribada a la plaça de Sant Joan de Súria, va recórrer diversos punts de l'entorn del nucli urbà.
Amb aquesta competició es va iniciar el calendari oficial del circuit català de marxa nòrdica de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). En categoria absoluta masculina, el guanyador va ser Sergi Garcia Gisbert, de l'Associació Esportiva Nordic Walking Catalunya, mentre que en categoria femenina la victòria va ser per a la surienca Paqui Quílez Moja, del Centre Excursionista de Súria.
El lliurament de guardons va comptar amb la presència de representants municipals, que van destacar la consolidació d'aquesta disciplina esportiva a la vila.
Una matinal oberta a tothom per fomentar la salut
L'endemà diumenge, es va celebrar la 3a Matinal de Marxa Nòrdica i Senderisme per la Salut, una proposta no competitiva que va aplegar més de dues-centes persones. Els recorreguts també van transitar per diferents espais del nucli urbà i van començar amb una sessió conjunta d'escalfament i estiraments a la plaça de Sant Joan.