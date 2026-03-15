El Manresa CBF cau al Nou Congost davant l'Ibaizabal després d'un mal últim quart

El Manresa CBF ha caigut aquest cap de setmana al Nou Congost davant el Ibaizabal per 57-62, després d'un últim quart molt desfavorable per a les manresanes. L'equip local havia dominat el marcador durant els tres primers períodes, però les visitants han capgirat el resultat en els darrers deu minuts.
Avantatge manresà durant tres quarts
El partit ha estat molt igualat des de l'inici, tot i que el conjunt manresà ha portat la iniciativa en el marcador amb petits avantatges. El primer quart s'ha tancat amb un 17-14 favorable a les locals.
La dinàmica s'ha mantingut durant el segon període, amb el Manresa controlant el ritme del joc i arribant al descans amb tres punts de marge (33-30).
A la represa, les jugadores locals han aconseguit ampliar lleugerament la diferència i han arribat al final del tercer quart amb el marcador de 46-40, deixant el partit ben encarat.
Remuntada basca al tram final
Tot i l'avantatge acumulat, el darrer quart ha canviat completament el guió del partit. L'Ibaizabal ha trobat més encert en atac i ha anat reduint distàncies fins a capgirar el marcador.
Les basques han anotat amb més facilitat en els minuts finals i han acabat assegurant el triomf amb el 57-62 definitiu, aprofitant les dificultats ofensives de les manresanes en aquest tram decisiu.
En l'apartat individual, Eva Almasque ha estat la jugadora més valorada del Manresa CBF, amb una actuació de 6 punts, 4 rebots i 4 assistències.