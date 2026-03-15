El doble derbi bagenc de Primera Catalana es decanta cap a Manresa

Els equips manresans de Primera Catalana han resolt amb victòria els seus respectius derbis bagencs d'aquesta jornada. La Pirinaica s'ha imposat per 2-1 al CF Cardona a la Mion, mentre que el Gimnàstic Manresa ha guanyat també per 1-2 al camp del FC Joanenc.
Els resultats permeten als equips de Manresa continuar sumant punts en una jornada marcada pels enfrontaments entre conjunts del Bages.
La Pirinaica allarga la seva bona ratxa
La Pirinaica ha encadenat el seu setè partit consecutiu sense perdre -sis victòries i un empat- després de superar el Cardona aquest diumenge a la Mion. L'equip dirigit per Romans Carrillo s'ha avançat al minut 20 amb un gol de Sàmper.
A la segona part, el conjunt de la vila ducal ha reaccionat i ha empatat al minut 69 gràcies a una diana de Rafel Pérez. Tot i això, els locals han acabat decantant el partit a la recta final, quan Joan Altimira ha marcat el 2-1 definitiu al minut 87.
Amb aquest triomf, la Pirinaica es manté en la lluita per acostar-se al grup capdavanter de la classificació, mentre que el Cardona continua a la part baixa de la taula, tot i mantenir encara un marge respecte de les places de descens.
El Gimnàstic Manresa s'endú el derbi a Sant Joan
En l'altre derbi bagenc de la jornada, disputat dissabte, el Gimnàstic Manresa s'ha imposat a Sant Joan de Vilatorrada per 1-2.
Els manresans han encarrilat el partit a la primera part amb dos gols consecutius de Chumachenko als minuts 25 i 29. El Joanenc ha intentat reaccionar a la segona meitat i ha retallat diferències al minut 83 amb un gol d'Àlex Garcia, però el marcador ja no s'ha tornat a moure.
Amb aquesta victòria, el Gimnàstic Manresa es manté a la zona mitjana de la classificació, mentre que el Joanenc continua ocupant posicions de descens.