Súria commemorarà el 8 de Març amb actes culturals, debat i una caminada popular

L'Ajuntament de Súria ha organitzat un ampli programa d'activitats amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que es desplegarà a partir d'aquest dijous i culminarà el diumenge 8 de març. La proposta inclou un taller intergeneracional, un acte institucional amb projecció i taula rodona, i la 5a Caminada de la Dona. Les activitats compten amb la implicació de diverses entitats i serveis municipals.
Un taller intergeneracional per obrir el programa
El programa començarà dijous 26 de febrer amb el Teatre-Fòrum Àvies al segle XXI, una activitat de temàtica intergeneracional que posarà l'accent en les relacions familiars entre joves i gent gran. El taller, adreçat a alumnat i persones grans, tindrà lloc a les 12 del migdia al gimnàs de l'Institut Mig-Món.
Aquesta proposta vol generar espais de reflexió compartida i diàleg entre generacions, tot abordant els canvis socials i els rols de les dones al llarg del temps.
Acte institucional amb memòria històrica i debat
El divendres 6 de març se celebrarà l'acte institucional del 8 de Març sota el títol Tres dones de Súria: tres històries de guerra. L'activitat començarà a les 11 del matí a la sala del Portal, a l'edifici del Casinet del Poble Vell, i inclourà la projecció d'un audiovisual, la lectura del manifest i una taula rodona amb la participació de Magda Esquius, Joaquim Aloy i Miguel Gómez.
L'acte es completarà amb una actuació musical, un refrigeri i una visita al Poble Vell. Per assistir-hi, cal fer inscripció prèvia abans del dimecres 4 de març a través del web d'Igualtat.
La cinquena Caminada de la Dona
El programa culminarà el diumenge 8 de març amb la 5a Caminada de la Dona de Súria. La sortida serà a les 9 del matí des de la plaça de Sant Joan i comptarà amb la col·laboració del Centre Excursionista, el Casal de la Dona, l'Escola Municipal de Formació d'Adults i el Consell Municipal de la Gent Gran. L'organització recorda que cal portar got de casa.
Un programa amb àmplia implicació institucional i social
El conjunt d'actes està organitzat per l'Ajuntament de Súria amb la participació de nombroses entitats i institucions del municipi i de la comarca, com el Consell Municipal de la Gent Gran, el Consell Municipal dels Infants, l'Escola Municipal de Música, la Biblioteca Pública, el Casal de Joves, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Bages, el Consell Comarcal del Bages, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, entre d'altres.