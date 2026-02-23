Sant Fruitós acollirà una caminada sobre la vinya i el romànic el proper dissabte

Els Amics de l'Art Romànic del Bages organitzaran el proper dissabte 28 de febrer una caminada cultural pel terme municipal de Sant Fruitós de Bages dedicada al món de la vinya i al patrimoni romànic. L'activitat, que compta amb la col·laboració del Col·lectiu de Recerca Històrica, proposa un recorregut circular d'uns 10 quilòmetres amb poc desnivell i finalitzarà amb una visita al Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi.
Un recorregut circular per descobrir el patrimoni local
La sortida tindrà lloc a 2/4 de 9 del matí des de la plaça de l'Església de Sant Fruitós de Bages. La ruta, d'uns 10 quilòmetres i amb poc desnivell, està pensada com una proposta assequible i apta per a tots els públics, amb l'objectiu de combinar activitat física suau i divulgació històrica.
L'itinerari passarà per diversos indrets significatius del municipi, com Sant Iscle, el Parc de l'Agulla i el sector d'El Grau. Al llarg del trajecte, els participants podran conèixer diferents elements patrimonials vinculats tant al conreu tradicional de la vinya com a l'arquitectura i els vestigis del romànic presents al territori.
L'activitat vol posar en valor la importància que la vinya ha tingut històricament al Bages, així com la riquesa del seu patrimoni romànic, que sovint passa desapercebut malgrat formar part de la identitat cultural de la comarca.
Col·laboració i visita final al museu
La caminada està organitzada pels Amics de l'Art Romànic del Bages amb la col·laboració del Col·lectiu de Recerca Històrica, una aliança que permet oferir una mirada rigorosa i contextualitzada sobre el passat del municipi.
La jornada culminarà amb una visita al Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi, un equipament dedicat a preservar i difondre la història vitivinícola local. Aquesta parada final servirà per completar el recorregut amb una aproximació més detallada als processos, les eines i les vivències associades a la cultura del vi.
Les persones interessades poden formalitzar la inscripció a través del web dels Amics de l'Art Romànic del Bages, on trobaran tota la informació pràctica sobre l'activitat.