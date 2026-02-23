Dan Peralbo oferirà un concert en solitari durant la 6a Calçotada Popular de Navàs

Aquest dissabte 28 de febrer, Navàs acollirà la 6a Calçotada Popular, una jornada de cultura i gastronomia organitzada per l'Ateneu Popular La Feixa. La cita comptarà amb un concert excepcional de Dan Peralbo en solitari, sense la seva banda habitual El Comboi, i serà una oportunitat única per escoltar-lo abans del llançament del seu nou disc. La festa inclourà tast de vins, calçots i activitats lúdiques que promouen la trobada comunitària i la cultura popular.
Una calçotada que combina tradició i comunitat
La Calçotada Popular de Navàs no és només un àpat, sinó un espai de trobada i celebració col·lectiva on veïns i visitants comparteixen experiències, riures i música. L'esdeveniment se celebra al Feixa, un espai autogestionat i reivindicatiu que impulsa la cultura popular i la participació ciutadana. La tradició dels calçots a la zona es remunta al final del segle XIX, quan el pagès Xat de Benaiges va inventar la tècnica del calçat, plantant la ceba parcialment i cobrint-la amb terra. Avui, aquesta pràctica s'ha convertit en símbol de festa comunitària i resistència cultural.
Programació de la jornada
La jornada començarà a les 12 del migdia amb un tast de vins del Priorat a càrrec de l'Aina i el Jordi. A les 2 tindrà lloc la calçotada popular, on els assistents podran gaudir dels tradicionals calçots i altres plats típics mentre comparteixen la taula amb la comunitat local. El punt culminant de la festa arribarà a les 4 de la tarda amb l'actuació en solitari de Dan Peralbo. Tot i haver posposat temporalment la seva gira per preparar el nou disc, l'artista ha triat Navàs per oferir un concert íntim i exclusiu, amb la possibilitat que els assistents escoltin alguna de les cançons del seu proper projecte abans de la gira oficial.
Un acte que va més enllà del menjar
L'Ateneu Popular La Feixa recorda que aquestes trobades no només giren al voltant de la gastronomia, sinó que són un punt de trobada per promoure la cultura, la música i la participació activa de la comunitat. L'esdeveniment està obert a tothom, i l'entitat anima a les persones interessades a fer-se sòcies per contribuir a mantenir viu aquest espai autogestionat i reivindicatiu.