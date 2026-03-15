El CN Manresa Fibracat s'imposa a la piscina del Badia i s'acosta al tercer lloc

El Club Natació Manresa Fibracat ha aconseguit una valuosa victòria a la piscina del Club Natació Badia per 10 a 12, un triomf que permet a les jugadores dirigides per Ramon Rosell mantenir-se plenament en la lluita pel tercer lloc de la classificació. El duel al Vallès era una prova exigent davant un rival situat en la cinquena posició, però les bagenques han sabut superar-la amb encert.
Bon inici de les manresanes
L'inici de partit ha estat molt favorable al conjunt manresà. Núria Serracanta ha marcat els tres primers gols del seu equip i ha situat un clar avantatge al marcador. Tot i això, les locals han reaccionat i han retallat diferències després que les manresanes desaprofitessin un llançament de penal. Abans d'arribar a la meitat del partit, els gols de Júlia César i Núria Pérez han permès mantenir el control del marcador.
Un tercer període ple d'alternatives
El tercer període ha estat el més golejador, amb constants alternatives. El Badia ha arribat a avançar-se amb dos gols de marge, però les jugadores de la riba del Cardener han reaccionat amb encert. Les dianes de Núria Domínguez, Serracanta i Pérez han permès tornar a capgirar el resultat i encarar l'últim quart amb avantatge.
Sentència en el tram final
En els minuts finals, Domínguez ampliava la diferència amb el 9-11, però el Badia encara s'ha acostat fins al 10-11 a tres minuts del final. Poc després, Gemma Vadillo ha anotat el 10-12 definitiu que ha assegurat la victòria del CN Manresa Fibracat.