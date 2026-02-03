El Baxi Manresa buscarà el factor camp a l'Eurocup un cop ja està classificat

La llarguíssima primera fase de l'Eurocup s'acosta al seu final. El Baxi Manresa rebrà el Reyer Venècia (dimecres, 20.45h. Esport3) en la darrer partit de la fase de grups que es jugarà al Nou Congost. També podria ser el darrer partit continental del Baxi Manresa com a local si queda en cinquena o sisena posició del seu grup i cau als vuitens de final en una eliminatòria que en aquest cas es jugaria en pista contrària. Però l'objectiu dels bagencs hauria de ser quedar tercer o quart i poder jugar el play-in amb l'escalf de la seva afició. Això serà una realitat si els manresans derroten el Reyer Venècia. Fins i tot, l'equip de Diego Ocampo podria ser segon i estalviar-se l'eliminatòria prèvia si guanya els dos partits qui li resten i el Bahcesehir els perd.
Nacho Juan incideix en la capacitat de lluita del Baxi Manresa que "més enllà de les circumstàncies i les adversitats, és capaç de competir contra qualsevol amb el plus d'energia que aporta el Nou Congost". I amb aquesta determinació afrontaran els bagencs el proper partit contra el Reyer Venècia. El tècnic aragonès segueix el discurs de Diego Ocampo de no mirar massa la classificació. "Ens limitem a competir i a millorar en cada ocasió que tenim. Haver-nos classificat ens ha de donar més confiança per seguir millorant i anar a per totes", valora Juan. Aquesta classificació l'entenen des de l'staf tècnic del Baxi com un premi "per seguir gaudint de l'Eurocup. Ha estat un gran desafiament però una gran motivació. Veure les victòries que hem aconseguit al Nou Congost ha de ser un al·licient per a tothom per seguir endavant".
El Reyer Venècia es troba en bon moment de forma després de la seva victòria contra el Cantú el passat dissabte (81-86). Kyle Wiltjer, amb 22 punts, i RJ Cole, amb 16, van ser els màxims anotadors del partit. Són els mateixos jugadors que van destacar a la primera volta contra el Baxi Manresa. El triomf d'aquest passat cap de setmana situa els venecians a la tercera posició del pallacanestro a tres victòries del Brescia que encapçala la classificació. A l'Eurocup és el cinquè classificat i lluita per aconseguir quedar en tercera o quarta posició i jugar a casa l'eliminatòria prèvia als quarts de final.
L'equip del Vèneto ha aconseguit molta estabilitat des de l'arribada del croat Neven Spahija a la seva banqueta a mitjans de la temporada 2022-23. Des de llavors, el Reyer Venècia ha estat un dels habituals als play-off. En canvi, a l'Eurocup la millora ha arribat aquesta temporada després d'uns anys força irregulars a novell continental.
Juan analitza el Reyer Venècia i el defineix com un equip que "arriba en un gran moment de forma i té un gran talent, tan físic com individual. S'han sabut conjuntar malgrat les lesions que han patit i estant jugant millor que mai. Haurem de marcar un gran to físic". Com a jugadors més destacats, l'ajudant d'Ocampo destaca RJ Cole, Jordan Parks i Kyle Witljer.
Hugues Thepenier (França), Denis Hadzic (Croàcia) i Ioannis Tiganis (Grècia) arbitraran el partit.