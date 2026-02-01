El Baxi Manresa no pot amb la qualitat de l’Unicaja Màlaga (92-98)

Partit jugat de tu a tu entre Baxi Manresa i Unicaja Màlaga que s’ha decantat a favor dels andalusos gràcies, en bona part, als cinc primers minuts del darrer període. El trident format Oleh Balcerowski, Chris Duarte i Kendrick Perry han estat tres esculls molt grans per a un equip bagenc que ha tingut com a pilars Retin Obasohan, Louis Olinde i Álex Reyes. Aquest matí, el conjunt manresà ha fet un nou exercici de resiliència que, aquesta vegada, no ha tingut un bon final. La nota positiva de la jornada és que el Baxi Manresa manté els quatre triomfs de marge sobre el descens.
Dani Pérez, Retin Obasohan, Álex Reyes, Marcis Steinbergs i Kaodirichi Akubundu-Ehiogu han estat els cinc jugadors titulars del Baxi Manresa. Kendrick Perry, Chase Audige, Tyler Kalinoski, Tyson Pérez i Oleg Balcerowski, els de l’Unicaja Màlaga. L’inici del partit ha estat anivellat amb els dos equips alternant-se al marcador (7-9, minut 4). A poc a poc, els andalusos han passat a dominar la situació malgrat una jugada plena de lluita de Gerard Fernández que ha acabat amb un triple d’Álex Reyes.
El júnior i l’extremeny han estat dels millors jugadors del Baxi Manresa al tram inicial. Louis Olinde ha estat un altre jugador que ha sumat per la causa sortint des de la banqueta. Quatre punts seguits de l’alemany acostaven posicions. Novament, Fernández ha estat clau en la recuperació de la pilota (18-19, minut 9). Els d’Ocampo no s’ha aturat. Gràcies als tirs lliures han aconseguit tres punts a favor seu que Perry ha eixugat amb un triple al darrer segon (22-22).
El Baxi Manresa ha aconseguit un petit avantatge gràcies a Olinde i Knudsen. L'Unicaja Màlaga responia mitjançant Balcerowski. La iniciativa havia canviat de cantó i la lluita entre els dos equips era d’aquelles que enganxen qualsevol aficionat. Amb una anotació molt coral, els bagencs han obert un petit marge (39-31, minut 17). Una esmaixada d’Obasohan feia esclatar el Nou Congost. James Web i Chris Duarte han aconseguit un parcial de 0-7 que Álex Reyes minimitzava amb el seu segon triple de la matinal. Ha estat un cop al rival que ha permès a l’equip manresà gestionar el tram final de la primera part (46-43).
L’inici de la segona part ha seguit la mateixa dinàmica que el tram final de la primera. Petits avantatges per al Baxi Manresa amb un Unicaja Màlaga que no es desenganxava del partit. El principal perill dels visitants era que organitzaven ràpides contres mentre que els bagencs els costava més trenar les seves jugades. Els d’Ocampo han pogut mantenir-se al davant fins que Jonathan Barreriro ha castigat des dels 6,75 (55-57, minut 25). L'equip d’Ibon Navarro ha sabut fer-se l’amo del partit. Duarte seguia fent mal al Baxi Manresa. Però això no ha descentrat el Baxi Manresa que ha aconseguit apropar-se al rival recolzant-se en una bona defensa. Els dos de diferència entre els dos equips convidava a un darrer quart totalment obert (72-74).
Un parcial de 0-7 complicava el partit al Baxi Manresa. Ocampo, a més, ha rebut una tècnica per protestar algunes decisions arbitrals. Els jugadors manresans jugaven ja sense massa idees. L'escletxa ja començava a ser força gran (74-88, minut 35). Un parcial de 5-0 ha estat un senyal d’alerta per a Navarro que ha demanat minut de temps mort. Oriola i Obasohan han continuat amb una remuntada que Sulejmanovic s’ha encarregat de refredar. Però el Baxi Manresa ha seguit sense defallir. Un triple de Bassas posava el 88-90 amb poc menys de dos minuts per acabar. L'Unicaja Màlaga s’encomanava a Perry que feia un triplàs pràcticament definitiu. Bassas, ja a la desesperada, no ha tingut tant encert com en el tir anterior. La victòria local quedava ja a l’alçada d’una èpica que no ha arribat (92-98).
Incidències: Martín Caballero, Alfonso Olivares i Rubén Sánchez Mohedas han arbitrat el partit. Han eliminat Oleg Balcerowski.