L'Avinent Manresa guanya el català sub16 masculí de clubs i el femení puja al podi

Les dues formacions sub16 de l'Avinent Manresa van signar diumenge una gran actuació en el Campionat de Catalunya de Clubs A disputat a la Pista Coberta de Catalunya Carme Valero de Sabadell. L'equip masculí es va proclamar campió de Catalunya amb 99 punts, mentre que el femení va pujar al tercer esglaó del podi amb 94 punts després d'una competició molt disputada.
L'equip masculí es proclama campió de Catalunya
La formació masculina de l'Avinent Manresa va aconseguir el títol català sub16 de clubs després de sumar 99 punts al llarg de totes les proves del campionat. Els manresans van acabar per davant de l'AACatalunya, que va ser segon amb 84 punts, i de la Unió Colomenca d'Atletisme, que va completar el podi amb 81 punts en una competició que va reunir els dotze millors clubs catalans.
A nivell individual, diversos atletes de l'equip bagenc van obtenir posicions destacades. Melvin Anthuan Lombana va ser segon en els 60 metres llisos amb un temps de 7"65. També van aconseguir la segona posició Niel Seuba als 600 metres llisos (1'31"95), Arnau Piqué als 1.000 metres llisos (2'51"78) i Hugo Gallardo als 60 metres tanques (9"01).
En tercera posició van finalitzar Oriol Huch als 3.000 metres llisos (10'04"60), Bernat Bort en salt d'alçada amb 1,57 metres, Arnau Leonarte en salt de llargada amb 5,54 metres i Arnau Rovira en triple salt amb 11,61 metres.
En altres proves, Pol Fernández va ser quart als 300 metres llisos amb 40"77, Arnau Delgado va acabar sisè en llançament de pes amb 9,86 metres i Andreu Piqué va ser novè en perxa amb 1,90 metres.
El relleu 4x300 metres format per Bort, Seuba, Fernández i Piqué també va tenir una actuació destacada en acabar en segona posició amb un temps de 2'46"31.
L'equip femení aconsegueix la tercera posició
La formació femenina de l'Avinent Manresa també va completar una bona actuació i va finalitzar el campionat en tercera posició amb 94 punts. El títol va ser per al Cornellà Atlètic amb 101 punts, mentre que la Unió Atlètica Terrassa va acabar segona amb 96 punts.
Entre les actuacions individuals més destacades de l'equip manresà hi ha la victòria de Júlia Planas als 60 metres llisos amb un temps de 7"83, que a més va establir un nou rècord dels campionats.
També va aconseguir la primera posició Anna Recuenco en llançament de pes amb una marca de 12,68 metres, que igualment va suposar un rècord dels campionats.
Altres resultats destacats van ser la segona posició de Jana Xarpell en salt d'alçada amb 1,49 metres i la de Queralt Garcia en perxa amb 3,05 metres. Jana Manubens va acabar tercera als 300 metres llisos amb 44"37.
En la resta de proves, Jana Buzón va ser quarta als 1.000 metres llisos amb 3'18"81, Paula Vargas va finalitzar cinquena als 60 metres tanques amb 10"20, i Gemma Moreno va acabar setena als 3.000 metres llisos amb 12'52"21.
Aran Sivill va ser onzena en llargada amb 3,90 metres, Bruna Pujols va acabar desena en triple salt amb 9,19 metres i Abril Manzano també va ser desena als 600 metres llisos amb 2'11"51.
El relleu 4x300 metres format per Vargas, Garcia, Pujols i Buzón va completar la participació manresana amb una cinquena posició i un temps de 2'59"15.