Albiol encén el Bàsquet Manresa: del menyspreu esportiu a l'atac institucional

Xavier Garcia Albiol ha provocat una mini crisi institucional entre l'Ajuntament de Badalona que presideix i el de Manresa, amb el Bàsquet Manresa també intentant rebaixar la tensió, arran de la clara derrota del Joventut aquest diumenge al Nou Congost. El que inicialment era un comentari esportiu de l'alcalde a la xarxa X on desmereixia la victòria del Baxi Manresa, amb l'excusa del proper partit dels verd-i-negres de la BCL a Atenes, ha derivat en un gruix de comentaris d'aficionats manresans que han estat contestats pel batlle, en aquest cas amb molta més mala baba, directament a la línia de flotació del Nou Congost. A la mateixa xarxa, tant el regidor d'Esports de Manresa Anjo Valentí com el propi compte del Bàsquet Manresa han demanat més contenció al representant del PP.
Tot plegat va començar la tarda de diumenge després del triomf del Baxi Manresa al Joventut. A les 6 en punt, Albiol piulava que la derrota de l'equip de la seva ciutat havia perdut perquè "els jugadors tenen el cap a Atenes". El comentari de l'alcalde no ha trigat en tenir respostes a la xarxa. Lluny de refredar la polèmica, el batlle hi ha tornat, però en aquesta ocasió amb més duresa i molt poca sensibilitat. "Els del Bàsquet Manresa [han aparegut] en una festa on no han estat convidats", ha piulat, per després demostrar la seva faceta més populista per respondre lluny de la seva responsabilitat institucional: "Jo no entraré a opinar sobre si flirtegen amb el descens ni sobre si tenen un pavelló propi de quan hi jugaven Art Housey i Kenny Simpson" (deixant de banda que Housey i Simpson van jugar a l'època del Vell Congost).
El regidor d'Esports de Manresa, Anjo Valentí, li ha retret la poca elegància del comentari: "com a representant electe que ets [...], no crec que et pagui la pena [vacil·lar] sobre equipaments [...] d'altres municipis. Poc exemplar". Valentí ho ha rematat amb un "si algun dia tornes per Manresa ja t'ho recordarem". També el club ha fet un comentari, però fora del fil iniciat per Albiol: "El Bàsquet Manresa és un club que treballa fort per fomentar tots els valors de l'esport. Un d'ells és el respecte".
Cal recordar que a la darrera visita de l'alcalde Albiol a Manresa en l'enfrontament del Joventut al Nou Congost de la temporada passada, va ser rebut amb una pancarta que deia: "Feixistes i racistes, ni als ajuntaments ni a les pistes". La pancarta va ser retirada".