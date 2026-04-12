Diego Ocampo incideix en la defensa com a element clau en la victòria

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha destacat la concentració dels seus jugadors en el tram inicial del partit contra el Joventut. Com també ha quedat molt content del joc del conjunt bagenc al tercer quart, en especial als primers vuit minuts d'aquest període. "Hem defensat molt bé i això és clau", ha valorat Ocampo.
Un altre aspecte positiu que ha deixat al Nou Congost el derbi català és l'atreviment del seu equip després de cometre errades i no deixar de llançar a cistella. És una passa més en l'aprenentatge que demana el tècnic gallec.
Ocampo ha elogiat jugadors com Ferran Bassas, David Duke i Gustav Knudsen. El base català ha estat decisiu al tram final. És un jugador que té una mentalitat molt positiva i sempre vol ajudar l'equip. Més ara que Dani Pérez no acaba de recuperar-se de la lesió al soli. Per això, actuacions com de la Bassas poden reduir l'ansietat del Baxi Manresa.
Sobre Duke n'ha dit que li demana sobretot aportació en defensa i jugar amb determinació. La resta d'aspectes ja els aniran treballant. I referent al danès en valora la millora contínua des de fa ja dies.
Dani Miret queda satisfet amb l'esforç dels seus jugadors
Per part del Joventut, Dani Miret, ha explicat que als seus jugadors se'ls ha fet llarg el partit tot i que no ha tingut cap objecció a l'esforç que han fet els seus jugadors. "Hem estat dins el partit fins al final", ha valorat.
Més preocupat estava Miret amb la rotació curta que disposa en aquest tram de temporada i no tant en els moments de desconnexió puntual que puguin tenir els seus jugadors.