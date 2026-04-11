El CB Navàs Viscola passa per sobre del Cuarte de Huerva en un triomf contundent

El CB Navàs Viscola ha apallissat aquest dissabte el CB Cuarte de Huerva per un clar 101-64 en la penúltima jornada de lliga, en un duel sense història que ha quedat encarrilat des dels primers minuts.
Superioritat des del salt inicial
El conjunt bagenc ha sortit a la pista amb molta intensitat i no ha donat cap opció al seu rival. Ja en el primer quart, el Navàs ha obert una escletxa important amb un contundent 33-15 que evidenciava la diferència entre tots dos equips.
La dinàmica no ha canviat en el segon període, i els locals han continuat ampliant l'avantatge fins a arribar al descans amb un clar 53-29.
Control absolut fins al final
Amb el partit pràcticament resolt, el CB Navàs Viscola ha mantingut el ritme després del pas pels vestidors. El tercer quart s'ha tancat amb un 77-46 que deixava el duel vist per sentència.
En l'últim període, els bagencs han continuat dominant fins a assolir el 101-64 final, en una demostració de superioritat en tots els aspectes del joc.
Actuació coral amb Keita destacant
El triomf ha estat fruit d'un joc col·lectiu molt sòlid, amb aportacions repartides entre tota la plantilla. Tot i això, Keita ha estat el jugador més destacat amb 16 punts, 6 rebots i 2 assistències.